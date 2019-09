Kiina puolustaa Hongkong-toimiaan Helsingin Sanomien mainoksessa – Kaius Niemi vetoaa sananvapauteen

Helsingin Sanomat on saanut tänään kovaa kritiikkiä julkaisemastaan Kiinan kansantasavallan Hongkongin erityishallintoalueen koko sivun mainoksesta. Mainoksessa Kiina puolustaa toimiaan Hongkongin mielenosoitusten yhteydessä. Mainoksessa Kiina vakuuttaa, että se irtisanoutuu väkivallan käytöstä ja pyrkii keskustelemaan "erimielisyyksistä, ongelmista ja ratkaisuista hillityllä, kunnioittavalla ja mielekkäällä tavalla".

Helsingin Sanomien vastaava päätoimittaja Kaius Niemi on vastannut arvosteluun Twitterissä toteamalla, että kysymyksessä on yhteiskunnallinen mainonta, jota koskee sananvapaus. Niemi tuo myös esiin, että Helsingin Sanomat on aiemmin julkaissut mielenosoittajia tukevan mainoksen, ja lisäksi lehti uutisoi Hongkongin mielenosoituksista riippumattomasti.

STT ei ole toistaiseksi tavoittanut Niemeä kommentoimaan asiaa.

Helsingin Sanomia julkaiseva Sanoma on STT:n pääomistaja, ja Helsingin Sanomat on STT:n asiakas.