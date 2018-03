Kiinnostaako kenttätykki? Puolustusvoimat myy nyt sellaista verkkohuutokaupassa

Huutokaupat.com-verkkohuutokaupassa on myynnissä mielenkiintoinen kohde, nimittäin kenttätykki 130 K 54, jota myy Suomen Puolustusvoimat.

Tykki on luonnollisesti deaktivoitu. Tykin ostaja saakin mukanaan Poliisihallituksen myöntämän deaktivointitodistuksen. Huutoaikaa on 22. maaliskuuta asti.

Keskiviikkoiltapäivään mennessä hinta oli kivunnut 4 223 euroon.

Jos tykin haluaa nähdä fyysisesti ennen tarjouksen tekemistä, se onnistuu Lievestuoreella Millog oy:n toimipaikassa 14. maaliskuuta.

Koristetykki on herättänyt jo paljon kiinnostusta, sillä se on kerännyt yli 8 500 katselukertaa sivustolla. Huutokauppaan on tehty kirjoitushetkeen mennessä 15 tarjousta kuudelta eri tarjoajalta.

Huutokaupat.comissa myydään usein muitakin armeijasta tuttuja kohteita, sillä Suomen Puolustusvoimat myy sivustolla aktiivisesti poistettua tavaraa. Tälläkin hetkellä myynnissä on yli 70 huutokauppakohdetta.