Kiisteltyä hoitohenkilöstön rokotuspykälää ei sittenkään muuteta

Terveydenhuoltohenkilöstön rokottamiseen velvoittavaa tartuntatautilain pykälää ei sittenkään aiota muuttaa tällä hallituskaudella. Rokotuspykälä on herättänyt paljon kritiikkiä hoitohenkilöstössä.

– Meille tuli maanantai-illalla tieto, että hallitus on päättänyt, että esitystä pykälän muuttamiseksi ei anneta. Tämä johtuu siitä, että eduskunnassa on niin kova ruuhka. Tämä pykälämuutos olisi pitänyt käsitellä myös perustuslakivaliokunnassa, ja sekin on ruuhkainen, hallitusneuvos Liisa Katajamäki sosiaali- ja terveysministeriöstä (STM) kertoo.

Hallituksen oli tarkoitus täsmentää tartuntatautilain 48 pykälää, sillä kaikissa terveydenhuollon toimintayksiköissä ei tarvitse edellyttää kaikkien työntekijöiden rokottamista, ja rokotuksen tarve pitää arvioida lääketieteellisin perustein. Myös opiskelijoiden rokotuksiin olisi tullut täsmennyksiä. Tartuntatautilain muutos oli juuri lausuntokierroksella, mutta nyt lakimuutos siirtyy hamaan tulevaisuuteen.

Selkeää ohjausta kaivataan

Sosiaali- ja terveysalan ammattijärjestö Tehyssä rokotuspykälän selventämisen siirtyminen otettiin pettymyksellä vastaan.

– Olemme tosi harmissamme, sillä laki on nyt epäselvä, ja siitä on tullut jäsenistöltä tosi paljon palautetta. Tilanne on kestämätön, Tehyn työympäristöasiantuntija Anna Kukka toteaa.

Nyt kun lakimuutosta ei ole tulossa, Tehy toivoo ministeriöltä selkeää ohjausta kaikille osapuolille lain tulkinnasta.

– Kannustamme kaikkia ottamaan rokotteet. Lähtökohtaisesti sen pitää kuitenkin perustua vapaaehtoisuuteen. Rokotteen ottamattomuus ei saisi johtaa irtisanomisiin tai vaikuttaa opiskelijoiden tai työntekijöiden oikeusturvaan, Kukka toteaa.

Nykyinen tartuntatautilaki velvoittaa sosiaali- ja terveydenhuollon henkilöstöä ottamaan tuhkarokko-, hinkuyskä ja vesirokkorokotteen sekä kausi-influenssarokotteen, jos työntekijä työskentelee riskiryhmien parissa tai läheisyydessä. Rokotusmääräykset astuivat voimaan tämän vuoden maaliskuussa.

Lain voimaantulon jälkeen hoitohenkilöstöltä tuli sosiaali- ja terveysministeriöön paljon palautetta, jonka mukaan rokottamattomat työntekijät saivat työpaikoilla varoituksia ja joitakuita uhkailtiin irtisanomisella.

Tehy on vaatinut rokotuspykälän selkeyttämistä tai mikäli se ei ole mahdollista, koko pykälän poistamista. Erityisesti ongelmia ovat aiheuttaneet influenssarokotuksiin liittyvät käytännöt.

Monissa sosiaalihuollon ja terveydenhuollon toimintayksiköissä lakia on tulkittu tiukemmin kuin pykälän alkuperäinen tarkoitus on ollut. Käytännössä riskiarvio on tehty siten, että lähes koko henkilöstö on määritetty vaadittavan rokotussuojan piiriin. Arvioissa ei ole otettu huomioon esimerkiksi sitä, että tilapäinen työskentely ei välttämättä vaaranna potilasturvallisuutta merkittävästi tai sitä, että toimipisteessä työskentelee myös sellaisia henkilöitä, jotka eivät työskentele tartuntatautien vakaville seurauksille alttiiden parissa.