Kiivasta puhetta A-Studiossa – Andersson vastasi Halla-ahon kommenttiin: "Tuo on suoraan sanottuna paskapuhetta"

Ylen A-Studiossa keskusteltiin torstaina politiikan kevään isoista kysymyksistä: ilmastosta ja työllisyydestä.

Vieraana ohjelmassa olivat hallituspuolueiden Katri Kulmuni (kesk.) ja Li Andersson (vas.) sekä opposition Jussi Halla-aho (ps.) ja Petteri Orpo (kok.)

Kun puheenaiheeksi tulivat päätökset ilmastonmuutoksen suhteen, kävi keskustelu eriyisen kiivaaksi.

– En lähtisi ehkä nokittelemaan hallitusta siitä, että käytännön toimenpiteet ovat jääneet vaisummiksi kuin mitä hurjimmissa visioissa maalailtiin. Se on Suomen kannalta hyvä asia. Tämähän on suora seuraus siitä, että hallituksen sisällä on erittäin voimakasta ristivetoa. Keskusta pyrkii puolustamaan alueellisia näkökohtia ja vihervasemmisto taas sitten sellaista politiikkaa, joka käytännössä johtaa siihen, että alueet Suomessa muuttuvat vähitellen asuinkelvottomiksi ja ihmisten on pakko keskittyä, Halla-aho sanoi.

Andessonin vastaus tähän oli:

– Tuo on aivan suoraan sanottuna paskapuhetta. Onko sinulla yhtäkään esimerkkiä siitä, millä tavalla me olisimme tehneet politiikkaa tämän vaalikauden aikana, mikä olisi tarkoittanut sitä, että alueet muuttuvat asuinkelvottomiksi?

Halla-aho vastasi, että hallitus ei pysty käytännössä saavuttamaan hiilineutraaliustavoitetta kurittamatta yksitysautoilua ja omakotiasumista. Nämä kustannusnousut tulevat hänen mukaansa kohdistumaan nimenomaan suurten kaupunkien ulkopuolella asuviin ihmisiin.

– Jos me puhumme teollisuudesta, sen kilpailukyvystä ja kustannusrakenteesta, joihin kiilusilmäinen ilmastopolitiikka vaikuttaa negatiivisesti. Se vaikuttaa työpaikkojen määrään. Kun nostetaan ihmisten asumis- ja elämiskustannuksia se vaikuttaa myös siihen, miten kaukaa ihmisten on mahdollista ottaa työtä vastaan.

Kulmuni vastasi, että päätös, josta puhuttiin eli teollisuuden sähköveron alennus on kaikissa suomalaisissa teollisuuskaupungeissa iso asia, jonka puolesta on vuosikymmeniä taisteltu ja että hallitusohjelmaan on kirjattu vahvasti alueellinen tasa-arvo.

– Sähköveron laskeminen on ilman muuta toimenpide, jota me kannatamme ja on tärkeää, että ohjataan teollisuutta ja ihmisten toimintaa pois fossiilisista kohti vähäpäästöisiä tai päästöttömiä energiantuotantotapoja, mutta tässäkin asiassa pitää säilyttää suhteellisuudentaju. Suomessa alle kymmenen prosenttia energiasta tuotetaan fossiilisilla. Meillä on jo ilmastonäkökulmasta vastuullinen tapa tuottaa energiaa tässä maassa. Tavoitteet pitää suhteuttaa siihen, miten paljon Suomi on jo tehnyt ilmastotalkoiden eteen 1990-luvulta lähtien. Meidän pitää miettiä omien kansallisten ratkaisujen kokonaisvaikutuksia maailmalla. Työnnämmekö teollisuutta täältä sellaisiin paikkoihin, jossa se saastuttaa enemmän kuin Suomessa, jatkoi Halla-aho.

– Nythän sitä päinvastoin houkutellaan tänne, sanoi tähän Kulmuni.

Useat perussuomalaiset kritisoivat Anderssonin rajua kielenkäyttöä keskustelun jälkeen Twitterissä.