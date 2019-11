Kiky jää yhä voimaan Postin uudessa työehtosopimuksessa – PAUn Nieminen: "Oli sen verran monta painia painittavana, ettei lähdetty päänavaajaksi"

Postin uunituoreessa työehtosopimuksessa on työnantajajärjestö Paltan mukaan uusia elementtejä. Esimerkiksi työvuorosuunnittelua on joustavoitettu. Kiky jää myös sopimukseen, ja palkankorotustaso on sidottu vientialan tasoon.

Posti- ja logistiikka-alan unioni PAUn puheenjohtaja Heidi Nieminen kertoo, että lakot päättyvät välittömästi ja työntekijät palaavat seuraavaan mahdolliseen vuoroon.

– Toivon todella, että työrauha lähtee rakentumaan, Nieminen sanoo.

Nieminen kommentoi medialle myös kikyn jatkumista.

– Meillä oli näissä neuvotteluissa sen verran monta painia painittavana, että kikyn osalta ei lähdetty päänavaajaksi, hän sanoo.