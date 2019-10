Kilpailu- ja kuluttajavirasto varoittaa aiheettomista velkomuskanteista

Kilpailu- ja kuluttajavirasto (KKV) varoittaa kuluttajia aiheettomista velkomuskanteista. Perintäyhtiöt Alektum Oy ja Annomen Oy ovat menettäneet toimilupansa, mutta jatkavat nyt saatavien oikeudellista perintää. Perintätoiminnassa on ollut runsaasti epäselvyyksiä, KKV kertoi tiedotteessaan.

Kuluttaja-asiamies on vuosina 2017–2019 avustanut kuluttajia lukuisissa oikeudenkäynneissä, joissa kuluttajat ovat vastustaneet Alektumin velkomuskanteita. Kaikissa tapauksissa kanteet on joko hylätty tai Alektum on perunut ne.

Alektumin perintälupa peruttiin vuoden 2018 lopussa. Sen jälkeen se myi perintäliiketoimintansa Annomenille, jota Aluehallintovirasto ei hyväksynyt perintätoiminnan harjoittajien rekisteriin. Sen on lopetettava perintätoiminta lokakuun loppuun mennessä.

Kuluttaja-asiamiehen saamien tietojen mukaan Alektum tai Annomen ovat laittaneet tämän vuoden aikana aikana tuhansia velkomuskanteita vireille ympäri Suomen.

Kanteiden suuren määrän vuoksi kuluttaja-asiamies ei pysty avustamaan erikseen kaikkia niitä saaneita kuluttajia. Aiheettomia kanteita saaneita varten on laadittu yleisohjeet, jotka löytyvät KKV:n verkkosivuilta.