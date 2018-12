Kilpailu osaajista aikaistaa kesätyöhakua, "myös työntekijät valikoivat firmoja" – kesäpaikkoja on jo auki satoja, suurin piikki odotettavissa alkuvuodesta

Työnantajat kilpailevat selvästi hyvistä työtekijöistä kesätyöpaikkoja täytettäessä, arvioivat STT:n haastattelemat työnvälityksen asiantuntijat.

Duunitorin sisältöpäällikkö Vilma Komulainen kertoo, että kesätyöntekijöistä kilpaillaan nykyään ihan eri tavalla kuin vuosia sitten.

– Tällä hetkellä myös työnhakijat valikoivat itse firmoja, joissa haluavat työskennellä.

Kilpailun uskotaan näkyvän siinä, että monet yritykset ovat aikaistaneet kesätyöhakujaan.

– Vielä 2016 helmikuu oli ykköskuukausi. Vuonna 2017 tammi- ja helmikuu olivat aika tasoissa ja tämän kesän haussa tammikuu oli piikkikuukausi. Samaan aikaan marras-joulukuussa ilmoitetut kesätyöpaikat olivat jonkin verran lisääntyneet, sanoo Oikotie Työpaikkojen johtaja Joonas Pihlajamaa.

Tällä viikolla kesätyöpaikkoja on ollut esimerkiksi Oikotiellä auki toista sataa, Duunitorilla yli kolmesataa ja TE-palvelujen järjestelmässä reilusti yli kaksisataa. Ainakin Duunitorilla tarjolla on etenkin opiskelijoille suunnattuja kesätyöpaikkoja, kuten erilaisia harjoitteluja.

Varhaiset haut jakautuvat eri aloille. Esimerkiksi seurakunnat ja media ovat aloittaneet aikaisin, mutta lisäksi haettavana on jo muun muassa asiakaspalvelun, hoitoalan ja metsätalouden paikkoja.

Hakujen aikaistumisessa on Oikotien Pihlajamaan mukaan havaittavissa tietynlaista kilpajuoksua: jos yksi työnantaja on saanut aikaisella ilmoituksella hyviä hakijoita, se aiheuttaa muillekin alan työnantajille paineita aikaistaa prosessia.

Mahdollisuus tutustua yritykseen

Projektijohtaja Päivi Salminen-Kultanen Vastuullinen kesäduuni -kampanjasta kertoo huomanneensa, että monet varhain ilmoitetut paikat ovat tekniikan alan paikkoja ja pitkään auki. Vaikka haku alkaisi joulukuussa, se saattaa kestää helmikuun loppuun. Salminen-Kultanen neuvoo yrityksiä ottamaan sopivat kandidaatit heti haastatteluun.

– Jos odottaa liian kauan, eli vaikka helmikuun loppuun asti, ja ryhtyy haastattelemaan sen jälkeen, niin moni on jo saanut toisen kesätyöpaikan.

Yksi syy kisaan kesätyöntekijöistä on talouden vahvistuminen, jonka myötä työpaikkoja on tullut aiempaa enemmän tarjolle. Salminen-Kultanen uskoo, että taustalla on myös työntekijöiden ikärakenne, eli yrityksiin tarvitaan lähivuosina uusia työntekijöitä vanhojen siirtyessä eläkkeelle.

– Kesätyöhän on mainio mahdollisuus siihen, että nuori tutustuu alaan ja yritykseen. Sillä tavalla taataan, että on jatkossakin osaajia.

Aikaisuus tuo nuorelle varmuutta

Nuorisosihteeri Eveliina Reponen PAMista kertoo, että monet nuoret pitävät aikaista sopimista hyvänä asiana. Jos kesätyöntekijä valitaan ajoissa, perehdyttämiseen voidaan varata kunnolla aikaa. Lisäksi töihin voi päästä tutustumaan päiväksi tai pariksi jo ennen kesää, kun paikalla on useampia vakituisia työntekijöitä.

– Jos kesätyön saa aikaisin, se tuo nuorellekin varmuutta kevääseen.

Reponen sanoo, ettei ole ainakaan kuullut aikaisin tehtyjen sopimusten aiheuttaneen isompia ongelmia, jos esimerkiksi työntekijän suunnitelmat ovat muuttuneet työsopimuksen solmimisen jälkeen.

– Varmastikin niin kesätöissä kuin vakituisissakin töissä pystytään yhdessä katsomaan paras ratkaisu.

Uudenmaan TE-toimiston asiantuntija Pirjo Karjalainen kertoo, että kesätyöpaikkoja tulee hakuun vielä maalis-huhtikuussakin. Osa kesätyönantajista jättää rekrytoinnin tietoisesti myöhemmäs kevääseen, kun kesän tilanne on paremmin selvillä.

Osa loppukevään paikoista voi olla paikkoja, jotka on laitettu uudelleen avoimiksi, kun jo valittu kesätyöntekijä on perunut tulonsa.

Jos kesätyöstä sovitaan hyvin varhain talvella, on työnantajalla Karjalaisen mukaan suurempi riski siihen, ettei työsuhde toteudukaan.

– Nuorethan laittavat todella paljon hakemuksia, ja he valitsevat aina loppukädessä sen parhaimman mahdollisen, mihin heille tulee kutsu.