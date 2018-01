Kilpaurheilusta potkua opintoihin – Lue Keskisuomalaisen koulutusliite täältä

Muilu kokee, että kilpaurheilutausta hyödyttää monella tavalla opintoja. Tiimiakatemiassa esimerkiksi kannustetaan opiskelijoita kansainvälistymään. Ulkomailla toimiminen on hänelle tuttua kisareissuilta.

– Tiimissä toimiminen on minulle tuttua, sillä aikanaan kilpailuissa me suomalaiset muodostimme oman tiiviin tiimin.

Muilu opiskelee Tiimiakatemiassa, joka on Jyväskylän ammattikorkeakoulun yrittäjyyden huippuyksikkö. Tiimiakatemiassa opiskelijat muodostavat heti opintojen alussa osuuskuntamuotoisen yrityksen ja pyörittävät omaa yritystä valmistumiseen asti.

Kumparelaskua Muilu on harrastanut jo ala-asteen kuudennelta luokalta, jolloin hän meni mukaan Jyväskylän Freestyleseuran freestylekouluun. Urheilulukion aikana hän pääsi mukaan Jyväskylän Urheiluakatemian toimintaan, joka on suunnattu tavoitteellisesti urheileville opiskelijoille.

– Kilpaurheilu vaatii tavoitteellisuutta. Olen ollut aina sellainen, että sen minkä päätän, sen myös teen. Se on näkynyt niin vapaa-ajalla kuin opiskelemisessakin.

Muilu toteaa, että kilpaurheilun ja opiskelujen yhteensovittaminen vaatii paitsi opettajilta joustamista myös opiskelijalta itseltään paljon itsekuria. Kisareissuilla kirjat on kaivettava esiin aina, kun kilpailussa on taukoja.

– JAMKissa on niin sanottu examstudio, johon voi varata ajan ja mennä itselle sopivana aikana tekemään kokeen. Joskus myös videoin esitelmiä kotona.

Tuleva tradenomi on ollut tyytyväinen siihen, miten hyvin ammattikorkeakoulussa otetaan huomioon aikaa vievän kilpaurheilun vaatimukset.

Jyväskyläläinen Ida-Maria Muilu , 20, on niitä harvoja suomalaisia naiskumparelaskijoita, jotka ovat päässeet kiertämään Eurooppa Cupin osakilpailuja eri puolilla Eurooppaa. Viime kaudella Muilulla oli uusi tilanne, sillä kisojen lisäksi hän uurasti ensimmäistä vuotta Jyväskylän ammattikorkeakoulussa JAMKissa tradenomiopintojen parissa. Aikaa riitti silti molempiin tärkeisiin asioihin.

Tavoitteellisesti urheileva nuori voi käyttää viikossa 20–30 tuntia harjoitteluun ja kilpailuihin valmistautumiseen. Kun päälle tulevat opinnot, kalenteri on täynnä.

Jyväskylän Urheiluakatemia tukee urheilevia ja opiskelevia nuoria löytämään omaan elämään tasapainoa niin, ettei urheilu kuormita liikaa opiskelua eikä liioin toisinpäin.

– Urheiluvalmentajat ovat keskeisiä kasvattajia, mutta haluamme osaltamme olla mukana kasvattamassa urheilijoita opintojen ohella kohti aikuisuutta. Tällöin koulun ja urheilun joustava yhdistäminen tukee kaikkien toimintaa ja tavoitteita, kertoo akatemiakoordinaattori Aki Karjalainen.

Lisäksi Urheiluakatemia osallistuu valmentajien sparraamiseen ja kouluttamiseen sekä keskisuomalaiseen urheilukeskittymäkehitystyöhön.

– Autamme nuorta rakentamaan yhdessä valmentajien ja oppilaitosten kanssa opinto- ja urheilukokonaisuuden, joka sopii hänelle parhaiten. Tarjoamme monenlaisia valmennus-, testaus-, lääkäri- ja fysioterapiapalveluja sekä harjoittelutiloja. Keskeistä on myös kertoa opintojen joustavista malleista.

Esimerkiksi Jyväskylän ammattikorkeakoulun kanssa toteutettava urheiluakatemiakurssi on avoin muidenkin oppilaitosten opiskelijoille. Urheilu-uraa tukevaan kurssiin sisältyy elämänhallinnan lisäksi urheilumarkkinoinnin sekä opinto- ja urasuunnittelun teemoja.

– Tavoitteena on kasvattaa urheilijoita vastuunkantoon, elämän suunnitteluun ja organisoimiseen sekä pitkäjänteiseen työhön, joka auttaa niin urheilussa kuin muussakin elämässä, Karjalainen toteaa.

Jyväskylän Urheiluakatemia on toiminut vuodesta 2002. Vuonna 2017 toiminnassa oli ensimmäistä kertaa mukana yli tuhat nuorta.

– Pääpaino on urheiluoppilaitoksissa ja urheiluluokilla opiskelevissa nuorissa, mutta meidän apuamme voi hyödyntää kaikissa oppilaitoksissa. Toiminta on ollut pitkään vireää Gradia Jämsän toimipisteessä. Äänekoskella toiminta on käynnistymässä paikallisten toimijoiden kanssa, Aki Karjalainen mainitsee.