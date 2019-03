Kimi-ketun karkumatka sai onnellisen päätöksen ja nyt sitä odottaa uusi koti – "Se saa elää onnellisen elämän"

Kimi-kettu selvisi karkumatkastaan vammoitta ja pian se matkustaa uuteen kotiin.

Sinikettu Kimin pakomatka tuli eilen päätökseen, kun se napattiin kiinni Jyväsjärven rannassa. Sitä ennen siitä oli tehty monia havaintoja Jyväskylän alueella. Jyväsjärveltä Kimin seikkailu jatkui Karajan löytöeläinkodin yrittäjä Katri Raatikaisen koirahuoneeseen, jossa se tällä hetkellä oleskelee.

Raatikaisen mukaan ensimmäinen yö Kimin kanssa meni hienosti eikä Kimi näytä säikähtäneen viime päivien vauhdikkaista tapahtumista. Eläin on virkeä ja vaikuttaa terveeltä.

– Reipas se on, eikä lainkaan arka. Tuolla se elelee tyytyväisenä ja ruokakin maistuu hyvin, Raatikainen toteaa.

Ei ihme, että maistuu, sillä Kimillä on takanaan aikamoinen seikkailu.

Kimi-kettu on luultavasti karannut joltakin turkistilalta, juoksennellut ympäri Jyväskylää ja eilen se vielä järjesti kunnon väsytystaistelun ennen kuin antautui Raatikaisen haaviin. Siinä on pienelle siniketulle vauhtia ja vaarallisia tilanteita kerrakseen.

Raatikainen arvelee, että Kimi on melko nuori yksilö. Ikä voikin selittää osaltaan sen, että kettu on edelleen energinen, vaikka se on viipottanut päiväkausia ympäriinsä.

Nyt Kimi on kuitenkin turvassa ja hyvässä hoidossa.

– Kettu on ollut luonani eilisestä lähtien ja huomenna se lähtee matkustamaan Mustasaareen villieläinhoitolaan, josta se saa pysyvän kodin. Siellä se saa elää onnellisen elämän, eikä siitä tehdä turkiksia, Raatikainen kertoo tyytyväisenä.

Kimi-ketun sukupuolesta ei toistaiseksi ole tietoa, sillä se tarkastetaan vasta hoitolassa.

Koska siniketusta tehtiin tiettävästi ensimmäinen havainto keskiviikkona 20.3. eli Kimin päivänä, on Keskisuomalainen päättänyt kutsua sitä nimellä Kimi.