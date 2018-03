Kimppalenkki nostaa suosiotaan – yhteisöllinen juokseminen muuttaa kilometrit sosiaaliseksi tapahtumaksi

Yhä useampi juoksua harrastava haluaa juosta ainakin osan lenkeistään porukassa. Tällainen yhteisöllinen juokseminen voi tarkoittaa kaveriporukkaa tai urheiluseuran juoksukoulua mutta myös uudempaa ilmiötä: treenaamista kaikille avoimissa juoksuyhteisöissä. Ryhmälenkille on määritelty alkamisaika ja -paikka, ja lenkille lähtevät ne, jotka kulloinkin paikalle saapuvat.

Ideana on nimenomaan yhteisön avoimuus.

– Seurojen ja järjestön harjoitusryhmät ovat monesti suljettuja, mutta juoksuyhteisöjen lenkeille voi tulla kuka vaan. Niistä tiedotetaan selkeästi etukäteen, ja koskaan ei voi tietää, kuinka paljon porukkaa ilmestyy paikalle, juoksuvalmentaja Janne Ukonmaanaho toteaa.

Juoksuun on aina kuulunut se, että sitä tehdään myös yhdessä. Ryhmäharjoittelu on olennainen osa esimerkiksi huippu-urheilua.

Tällainen yhteisö on esimerkiksi vuoden alussa perustettu Helsinki Social Runners. Se järjestää torstaisin yhteislenkkejä ympäri Helsinkiä ja lähialueita. Viikoittaiselle lenkille on osallistunut 25–45 henkeä, mutta HSR:n Facebook-ryhmässä jäseniä on jo yli 600.

Yleensä tarjolla on sekä lyhyempi seitsemän kilometrin että pidempi kympin lenkki.

HSR:n perustajien Joonas Laurilan ja Simo Syrjäläisen mukaan yhteisön yhtenä tavoitteena on tehdä juoksemisesta ympärivuotista niin, ettei se jää vain kauniiden kesäilmojen harrastukseksi. Toinen tärkeä tavoite on kannustaa juoksijoita osallistumaan juoksutapahtumiin ja -kilpailuihin.

– Monien juoksutapahtumien osallistujamäärät ovat olleet laskussa viime vuosina. Haluamme saada ryhmäharjoittelun kautta ihmisiä ymmärtämään, että kilpailut ovat paitsi hyviä treenipaikkoja myös hyviä paikkoja kokea yhteisöllisyyttä ja hyvää fiilistä, Laurila muistuttaa.

HSR aikoo tänä vuonna keskittyä pääkaupunkiseutuun, mutta ajatuksissa on levittää konseptia jatkossa myös muualle Suomeen.

– Ideana on, että tällaisia ryhmiä syntyy lisää, ja ne toimivat vetäjistä riippumatta, Syrjäläinen sanoo.

Some helpottaa samanhenkisten löytämistä

Uudenlaisten yhteisöjen nousua selittävät osaltaan sosiaalisen median tarjoamat kanavat.

– Samanhenkisten ihmisten on helpompi löytää toisensa ja lenkkejä helpompi järjestää niiden avulla, Ukonmaanaho toteaa.

Maailmalla vastaavia avoimia treeniyhteisöjä on ollut jo vuosia. Yksi isoimmista on amerikkalainen November Project, joka käynnistyi kahden kaveruksen aloitteesta marraskuussa 2011 Bostonissa.

Ideana oli löytää samanhenkistä porukkaa treenaamaan yhdessä muutamana arkiaamuna. Nykyisin November-yhteisöjä on jo yhteensä kymmeniä Yhdysvaltojen lisäksi myös Euroopassa ja Aasiassa. Yhteen harjoitukseen saattaa osallistua satoja, jopa tuhansia treenaajia.

– Juoksuun on aina kuulunut se, että sitä tehdään myös yhdessä. Ryhmäharjoittelu on olennainen osa esimerkiksi huippu-urheilua, Ukonmaanaho muistuttaa.

Hän vetää nykyisin kuntoilijoiden yhteistreenejä muun muassa Suomen Urheiluliiton Juoksuliikkeessä, mutta on taustaltaan entinen ex-maajoukkuejuoksija, matkanaan 3 000 metrin esteet.

Juokseminen yhdistää

Yhteisöllisessä juoksemisessa on monia etuja. Se siivittää matkaan silloinkin kun ei huvittaisi. Sosiaalinen ”tuska” tuo tarvittavaa tsemppiä myös rankkoihin treeneihin. Se tutustuttaa uusiin ihmisiin, ja sen puitteissa jaetaan kokemuksia, vinkkejä ja fiiliksiä. Se ei ole samalla tavalla kurssimuotoista kuin esimerkiksi juoksukoulu, vaan lenkille lähdetään ympärivuotisesti.

Eikä haittaa, vaikka rinnalla juoksee ihminen, jota ei ole koskaan ennen tavannut. Juokseminen yhdistää, joten jutunaihetta riittää.

– Parasta yhteislenkillä on yhteisön tuki ja sitä kautta säilyvä tai jopa kasvava motivaatio juosta. Mukana on sekä kokeneita että kokemattomampia juoksijoita, ja kaikilta voi oppia jotain, Ukonmaanaho sanoo.

Yhteislenkit voivat myös tuoda uusia ulottuvuuksia omaan asuinpaikkakuntaan tai tutustuttaa kokonaan uuteen kaupunkiin.

– Varsinkin pääkaupunkiseudulla on tullut aika usein juostua yhteislenkki englanniksi, Ukonmaanaho kertoo.