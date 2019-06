Kinkomaan vanha keuhkoparantola saatetaan jopa purkaa – kaavamuutoksella haetaan suojelun poistamista

Vehreällä mäntykankaalla sijaitseva reilu 400-neliöinen kivitalo oli ylilääkärin asuntona silloin, kun Muuramen Kinkomaalla toimi keuhkoparantola. Myös alilääkärillä ja taloudenhoitajalla oli oma talonsa, ja lisäksi taloja rakennettiin hoitohenkilökunnalle, kuten hoitajattarien Impilinna.

– Ylilääkärin talo on tarkoitus myydä. Se sopii asumisen lisäksi erinomaisesti myös vaikkapa kokous-, juhla- tai edustustiloiksi. Järvinäkymä on niin upea, että taulukauppiaatkin ovat ymmärtäneet tulleensa väärään taloon, Jykian markkinointi- ja viestintäpäällikkö Minna Helsingius muistelee entisiä tarinoita.

Myös alueen keskipisteellä, itse parantolarakennuksella, on vuosien saatossa ollut monenlaista käyttöä.

Nyt koko aluetta on tarkoitus kehittää erityisesti asumisen suuntaan myös rakentamalla uusia asuintaloja. Vanha päärakennus saatetaan jopa purkaa.

– Haluamme alueen kehittyvän viihtyisäksi ja vihreäksi asuinalueeksi, johon syntyy myös palveluita ja työpaikkoja, Jykian toimitusjohtaja Seija Takanen luonnehtii.

Kolmikerroksinen keuhkoparantola valmistui Kinkomaalle 1931. Parantolan ulkoasu muuttui entistä jyhkeämmäksi, kun siihen tehtiin lisäkerroksia. Nyt vireillä oleva kaavamuutos mahdollistaisi jopa talon purkamisen.

– Suojeltuna rakennusta uhkaa ränsistyminen, koska sille on hankala ellei mahdoton löytää käyttöä sen nykyisessä kunnossa ja muodossa, Helsingius sanoo.

– Päärakennukseen on suunniteltu vuosien varrella monenlaista toimintaa, mutta mikään niistä ei ole ollut taloudellisesti kestävää, eikä kiinteistölle ole löytynyt uutta omistajaa, Takanen jatkaa.

Yli 10 000-neliöisestä rakennuksesta on vuokrattu vain noin viidennes. Kulut kiinteistöstä ovat hulppeasti tuloja suuremmat.

Talo toimi sairaalakäytössä aina vuoteen 2013 asti, jolloin Keski-Suomen sairaanhoitopiiri lopetti siellä toimintansa. Tilojen kehittämiseen tarttui vuonna 2008 perustettu osakeyhtiö Kiinteistö Oy Kinkomaan Vitapolis. Sen omistavat Jykia Oy, Keski-Suomen sairaanhoitopiiri ja Muuramen kunta.

– Alunperin ideana oli kehittää Vitapolikseksi kutsuttua aluetta erityisesti vanhus- ja hyvinvointipalvelujen alueena. Tätä tarkoitusta palveleva kaavamuutos valmistuikin jo 2011, Helsingius kertoo.

Alueella toimii nyt kolme hoivayksikköä, kaksi yksityistä ja yksi Jyväskylän kaupungin.

– Koko alueen rakentuminen hoiva-alueeksi on kuitenkin epärealistista, Takanen toteaa.

– Oivalsimme vuosien kuluessa, että on järkevämpää kehittää aluetta asuinalueena, ja siksi uusi kaavamuutos pantiin nyt vireille.

Vaikka kaupunkilaisilla saattaa olla huoli siitä, että vehreä alue jää kerrostalojen alle, niin rakennusoikeus vähenee kaavamuutoksella lähes puolella verrattuna voimassa olevaan kaavaan.

– Vanha muotopuutarha päärakennuksen edessä säilyy ja tulee myös uusia virkitysalueita, Takanen sanoo.

– Koko miljöö on nimenomaan alueen myyntivaltti, ei sitä haluta tuhota, Helsingius muistuttaa.

Alueelle sopisi kaikkiaan noin 700 asukasta, jo viimeistä tonttia vaille täyteen rakennettu omakotialue mukaan lukien.

– Vitapoliksen alueella on hyvät ja esteettömät kävelyreitit, tenniskenttä, frisbeegolf-rata, vuokrattavia viljelylaatikoita, koulu ja lähikauppa kävelymatkan päässä, päiväkoti ja Jyväskylän keskustaan vartin ajomatka. Lisäksi on oma venelaituri ja soutuvenepaikkoja sekä uimaranta, Helsingius luettelee jo olemassa olevia palveluita.

Vitapolikseen ovat ensimmäisinä päässeet muuttamaan omakotiasujat ja Impilinnan asukkaat. Impilinnan pienet huoneistot on remontoitu, ja pääosa niistä on myyty, joitakin on vuokralla.

Aivan näinä päivinä pääsevät muuttamaan uudet asukkaat alueen ensimmäiseen uuteen, Peabin rakennuttamaan kerrostaloon. Lasiseinäisiltä parvekkeilta on suora näkymä kauas Päijänteelle.

Avainasunnoilla on työmaa jo käynnissä kahdelle kuusikerroksiselle asumisoikeustalolle.

Parantolan aikana alueelle nousi useita rakennuksia, esimerkiksi entinen alilääkärin ja taloudenhoitajan talo, jonka asunnot on yhdistetty. Tämäkin rakennus tulee aikanaan myyntiin.

Ankkalinna-asuinrakennuksessa rantareitin varrella on edelleen muutamia asukkaita.

Lisäksi alueella ovat entinen lastensairaala, konehenkilökunnan rivitalo sekä kaksi lääkärien asuintaloa.