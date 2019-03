Kinnula jakaa osan johtajan tehtävistä kunnanhallituksen johtajalle väliaikaisesti

Kinnulan kunnanhallitus käsittelee ehdotusta, jossa kunnanhallituksen puheenjohtaja Markku Toikkanen hoitaisi väliaikaisesti tiettyjä kunnan elinkeinopolitiikkaan ja tekniseen toimeen kuuluvia asioita. Tarve asialle on akuutti, sillä uusi kunnanjohtaja on vasta haussa ja kunnassa on valmistelussa erilaisia hankkeita. Pekka Kanervion irtisanouduttua virasta virkaa hoitaa viransijaisena kunnansihteeri Marja Lehtonen ja Toikkasen määräaikainen pesti helpottaisi hänen työtään olennaisesti.

Osa-aikaisen tehtävän työaika olisi 40-prosenttinen ja palkka määräytyisi alan työehtosopimuksen mukaisesti. Työsuhde olisi voimassa siihen asti, kunnes uusi kunnanjohtaja aloittaa virassaan. Työhön sisältyy keskushallinnon, teknisen toimen ja elinkeinopuolen tehtäviä eikä se esityksen mukaan aiheuttaisi Toikkaselle esteellisyyttä toimia samanaikaisesti kunnanhallituksen puheenjohtajana.

Asia on esillä kokouksessa maanantaina 1. huhtikuuta.