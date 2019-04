"Kinnula-kopla" ottaa komennon pohjoisessa Keski-Suomessa – kolme kunnanjohtajaa kantaa Kinnula-geenejä

Pohjoisen Keski-Suomen kunnat siirtyvät ”Kinnula-koplan” komentoon kesäkuussa, kun Erkki Nikkilä ottaa ohjat käsiinsä Kinnulassa. Sen jälkeen niin Viitasaaren, Pihtiputaan kuin Kinnulankin kunnanjohtajien synnyinkunta on Kinnula.

Kaikkien sukunimikin olisi Kinnunen, jos Erkki Nikkilä ei olisi nuoruudessaan vaihtanut sukunimeään Kinnusesta kotitalonsa mukaisesti Nikkiläksi – hän halusi erottautua, sillä Erkki Kinnusia oli kunnassa ainakin neljä muuta.

– Taitaa olla kyseessä tyypillinen kinnulalaisten ovela, jo kauan sitten suunniteltu juoni! kommentoi Viitasaaren kaupunginjohtaja Janne Kinnunen tilannetta leikkisästi.

Koplan kolmas jäsen on Pihtiputaan kunnanjohtaja Ari Kinnunen, joka on Erkki Nikkilän pikkuserkku. Janne Kinnunen on toista Kinnusten sukuhaaraa. Kaikilla on myös sama Kinnula-tyylinen harrastus: metsästys ja kalastus. Eri hirviseurueissa he kuitenkin ovat, Janne Kinnunen metsästää Viitasaarella.

Kolmikko rauhoittelee, ettei kuntapäättäjien kannata huolestua tilanteesta – Kinnula tuskin poimii rusinoita pullasta yhtään sen enempää kuin tähänkään asti.

– Eihän se arkityössä näy. Siitä on toki apua, että ihmiset ovat tuttuja ja heitä on helppo lähestyä asiassa kuin asiassa, sanoo Ari Kinnunen.

– Meillä on paljon yhteisiä haasteita voitettavana ja lisäksi yhteinen elinkeinoyhtiö. Hienoa, että saatiin Erkki mukaan takaisin remmiin, hän on todella tervetullut, Janne Kinnunen toivottaa.

– On tärkeä, että kunnanjohtajien kemiat kohtaavat. Yhteistyö meidän kesken on mutkatonta ja pystymme avoimesti keskustelemaan, Nikkilä luottaa.

Viitasaarelaiset voivat laskea Janne Kinnusen eduksi, että hänellä Kinnula on syntymäkunta vain passissa. Hänen äitinsä ja isänsä kummatkin ovat Kinnulasta, mutta lapsuutensa ja nuoruutensa Kinnunen on viettänyt Viitasaarella.

Taivalkosken ja Saarijärven kuntiakin johtanut Kinnunen asuu nykyisin Saarijärvellä perheensä kanssa. Kinnula-side on yhä vahva.

– Mummola ja paljon sukulaisia on yhä Kinnulassa. Olin nuorena paljon Kinnulassa ja pesäpallokatsomossa opin kinnusten sutkautukset ja huudot – kinnuset ovat hyviä suustaan, hän sanoo.

Janne Kinnusen äiti puolestaan on Mauri Pekkarisen sisko, joten enona Kinnusella on valtakunnan poliitikko.

Lisämausteena kerrottakoon, että Kivijärven entinen kunnanjohtaja, nykyisin Leppävirran kunnanjohtajana vaikuttava Matti Raatikainen on myös Kinnulan poikia. Lisäksi Kevan entinen toimitusjohtaja, Kinnulassa syntynyt Markku Kauppinen oli aikanaan Kuhmon kunnanjohtaja.

Ja Erkki Nikkilän isä Vilho Kinnunen oli aikanaan Kinnulan ensimmäinen kunnanjohtaja – taitaakin olla niin, että ensimmäistä kertaa isä ja poika luotsaavat synnyinkuntaansa.

Näin paljon kunnanjohtajia Kinnulasta – onkohan kyseessä joku kinnulalainen geenivirhe?

– Kinnulassa nuoret on aina vedetty mukaan kaikkeen yhteisölliseen yhdessä tekemiseen. Sitä se kuntienkin johtaminen on. Uskon, että sillä on ollut joku vaikutus uravalintoihimme, pohdiskelee Pihtiputaalla asuva, Kinnulassa mökkeilevä Ari Kinnunen.

– Vai olemmekohan me kaikki lapsena juoneet jotain taikalientä tietäjä Akvavitixin padasta, naurahtaa Janne Kinnunen.