Kinnula perusti talouden hätäryhmän – tätä vauhtia eväät on syöty muutamassa vuodessa

Kinnulassa on noussut hätä kunnan taloudesta ja tulevaisuudesta. Kunnan kuluvan vuoden talousarvio on pahasti miinuksella ja viime vuoden tilinpäätöksestä on tulossa vielä huonompi. Taseessa on vielä muutamaksi vuodeksi puskurirahaa, mutta ne eväät on syöty tätä vauhtia muutamassa vuodessa.

Kunnanhallitus päätti perustaa strategiatyöryhmän, jonka tavoite on tehdä esityksiä itsenäisen Kinnulan toiminnallisten ja taloudellisten edellytysten parantamiseksi. Ryhmä raportoi kunnanhallitukselle toukokuun loppuun mennessä.

Työryhmän halutaan esittävän tuoreita ideoita, siksi mukaan haettiin edustajia valtuuston lisäksi yrittäjistä, Witas Oy:stä ja kolmannelta sektorilta. Työryhmään valittiin Joonas Kinnunen (puheenjohtaja), Anitta Hakkarainen, Antti Lahti, Tapani Laitinen, Anna Vasalampi ja Olavi Tuikkanen.