Kinnula yrittää elvyttää perinnettä – ruotsinsuomalaiset eivät enää kesäisin juurikaan käy kotiseuduillaan

Kinnulassa koetetaan elvyttää ruotsinsuomalaisten katkeavaa perinnettä vierailla kesäisin kotiseuduillaan Suomessa. Ensi viikonloppuna järjestettävään ruotsinsuomalaisten kotiseutujuhlaan on kutsuttu Suomi-seurojen kautta Kinnulasta Ruotsiin aikanaan muuttaneita perheitä jälkeläisineen.

– Ensimmäinen muuttajasukupolvi kävi ahkerasti kesäisin Suomessa, mutta nyt perinne on katkeamassa. Tapahtumalla halutaan saada ruotsinsuomalaiset kinnuset taas kiinnostumaan kotiseudullaan, sanoo kunnanjohtaja Erkki Nikkilä.

Torstaina klo 19 Muholan kylällä on Muttiteatterin viimeinen esitys Ulvovasta Mylläristä. Perjantaina 19.7. klo 10 järjestetään hautuumaakierros, jonka aikana seurakuntamestari Esko Lindholm kertoo Kinnulan merkkihenkilöstä. Samalla vieraat voivat kysellä sukuhaudoistaan. Lauantaina 20.7. on yrittäjien lähiruokatori, jonka yhteydessä klo 12 kinnulasukuinen ruotsinsuomalainen tangolaulaja Heidi Lehto esiintyy. Sen jälkeen klo 13 on yhteislaulutilaisuus.

Perjantaina ja lauantaina on kotiseutuhenkinen illanvietto Ruska Bar Bistrossa. Kotiseutuviikonlopun päättää museokirkko kotiseutumuseolla sunnuntaina 21.7. klo 10.