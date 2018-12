Kinnulan kunnanhallitus kaunisteli budjettia vastoin kunnanjohtajan suositusta

Kinnulan kunnan päättäjät ovat tuskailleet ensi vuoden talousarvion valmistelussa, sillä tulos poistojen jälkeen miinuksella 600 000 euroa. Vuosikate sentään hilautui kovassa väännössä plussalle.

Vielä viime hetkellä kunnanhallitus päätti lisätä verotuloarviota ja valtionosuuksia 183 000 eurolla. Se oli vastoin kunnanjohtaja Pekka Kanervion varovaisuuteen perustuvaa suositusta. Samalla talousarvioon lisättiin 50 000 euroa elinkeinohenkilön palkkaamiseksi uusien yritysten etsintään.

Kanervio myöntää, että kunnan taloudessa on isoja haasteita. Valtionosuudet ovat laskeneet, investoinneista tullut lisäpoistoja, palkkamenot nousevat, sotemenot ovat kasvaneet ja niin edelleen. Talouden tasapainottamisryhmä on tehnyt ehdotuksia, mutta niiden myönteiset vaikutukset tulevat esiin vasta lähivuosina.

– Rakenteelliset ratkaisut on tehty jo aikaisemmin. Höyläämiset on höylätty. Organisaatio on kovin ohut, Kanervio sanoo.

Sinänsä kunnan tase kestää alijäämän, sillä edellisten vuosien ylijäämää on puskurissa 5,6 miljoonaa euroa. Puskuri tosin hupenee nopeasti, sillä ensi vuoden alijäämän lisäksi kuluvalta vuodelta on tulossa 800 000 euron alijäämä.

Kinnula on ostanut lokakuusta 2017 lähtien perusterveydenhuollon ja vanhuspalveluyksikön Kotipihan palvelut Terveystalolta.

– Tyytyväisiä olemme yhteistyöhön. Menojen arviointi on nyt vakaampaa. Lääkäreitä ja hammaslääkäreitä on tarjolla eikä jonoja juuri ole. Psykologin ja puheterapeutin palveluita sen sijaan ei ole saatu riittävästi.

Vanhuspalvelumenot ovat kasvaneet 200 000 euroa, sillä kunnan omat laitospaikat ovat täynnä ja palveluita on pitänyt ostaa lisää.

– Vanhuspalveluissa meidän ajatuksemme on satsata kotona asumiseen.

Ensi vuodelle on miljoonan euron varaus jäteveden puhdistamon saneeraukseen tai siirtoviemärin rakentamiseen Lestijärven kautta Toholammin puhdistamoon. Oma puhdistamo maksaa kokonaisuudessaan 3,5–4,5 miljoonaa euroa, siirtoputki noin 2 miljoonaa euroa. Jompikumpi ratkaisu pitää valita ja pian.

– Odotamme teknisen lautakunnan esitystä asiassa, Kanervio sanoo.