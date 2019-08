Kinnulan kunta solmi erikoisen kaupan pankkiautomaatin säilyttämiseksi – hinnaksi sovittiin yksi euro

Kinnulan kunta haluaa turvata paikkakunnan ainoan pankkiautomaatin säilymisen erikoisella kaupalla, jonka kunnanhallitus hyväksyi maanantaina.

Kunta ostaa yhdellä eurolla Pihtiputaan Osuuspankilta Kinnulan sijaitsevaan pankkiautomaattiin liittyvän laitteiston sekä palveluntarjoajien kanssa solmitun sopimuksen. Sopimuksessa määritellään muun muassa pankkiautomaatin sijoitusoikeus.

Pankki sitoutuu maksamaan pankkiautomaatin ylläpitokulut vuoden 2021 loppuun asti tai siihen asti, kunnes automaatti tätä ennen tulee elinkaarensa päähän.

Pihtiputaan Osuuspankki on yhdistymässä Keski-Suomen Osuuspankkiin. Liiketila, jossa pankki aiemmin Kinnulassa toimi, on kunnan omistuksessa. Pankkiautomaatti on sen yhteydessä.

Kunnanjohtaja Erkki Nikkilän mukaan liiketilaan pyritään saamaan uusia vuokralaisia, mutta pankkiautomaatin vaatimasta tilasta kunta ei enää saa vuokratuloja.