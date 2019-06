Kinnulassa on meneillään pesis-buumi – pienen kunnan seurassa kausimaksu on vain 40 euroa

Kinnulan Kimmon pesäpallojunnut Saana Pekkarinen on syöttävinään ja Konsta Kröger lyövinään. Kuvaaja räpsii kuvia ja on tyytyväinen saadessaan nuoret eläytymään ja innostumaan kuvauksessa.

Innostus pesikseen on vallannut koko kunnan. 1 600 asukkaan kunnan pesäpalloseuralla Kinnulan Kimmoilla on yhdeksän joukkuetta eri sarjoissa ja lisenssipelaajia on lähes sata. Jyväskylän kokoisessa kaupungissa se vastaisi kymmentätuhatta pelaajaa.

– Vuodet eivät ole veljeksiä. Välillä on oltu aallonpohjalla, nyt ollaan aallonharjalla. Määrät on nyt tapissa, että pystymme pyörittämään toimintaa jouhevasti, sanoo Kinnulan Kimmojen pesäpallojaoston puheenjohtaja ja valmentaja Janne Urpilainen.

Saana Pekkarinen, 11, pelaa E-tytöissä ja alkoi harrastaa pesistä kun kaveritkin pelasivat. Hän on huomannut, että joukkueessa pelaaminen on paljon kilpailullisempaa kuin vaikkapa koulun liikuntatunneilla.

– Mutta minä tykkään siitä. On mukava kun voittaa, tänä vuonna on voitettu kaikki pelit, hän iloitsee.

Hän tietää, miltä tappiokin maistuu, sillä viime kesänä niitäkin tuli.

– Ei se harmita, silloinhan vain vastustaja on ollut parempi siinä ottelussa, hän tuumaa.

Ulkokentällä pelatessaan Saana Pekkarinen on sieppari. Parasta pelaamisessa on joukkueen hyvä yhteishenki ja onnistumiset pelissä.

– Silloin tuntuu mukavalta, kun lyö kunnarin tai saa kopin ja heitettyä onnistuneen polttoheiton, hän kertoo.

E- ja F-pojissa pelaava Konsta Kröger, 10, on samoilla linjoilla.

– Se on parasta, kun tuo juoksun. En ole laskenut montako olen tehnyt, mutta on niitä tullut tehtyä. Kotipesään syöksyn vain tiukassa tilanteessa, hän kertoo.

Pienessä kunnassa lajia pääsee harrastamaan usein paljon edullisemmin kuin kaupungeissa. Janne Urpilainen kertoo, että Kinnulan Kimmossa kausimaksu on 40 euroa. Sen lisäksi pelaaja hoitaa itse noin 30–40 euron lisenssimaksun. Isoa peli-iloa saa siis pienellä rahalla.

– Muualla maksu on helposti vaikkapa sata euroa kuukaudessa. Meillä on tärkeintä, että kaikki pääsevät mukaan, ketä kiinnostaa. Toisilla on nälkää kehittyä pidemmälle ja toisille taas riittää, että pääsee mukaan joukkueeseen, Urpilainen sanoo.

Kimmoilla on kymmenen aikuista valmentajaa ja muutamia nuorempi apuvalmentaja.

– Siitä se innostus kumpuaa, kun joku tarjoaa mielekästä harrastusta ja pätevää valmennusta. Välillä se juttu on jalkapallo, välillä hiihto tai yleisurheilu. Nyt se on pesäpallo. Kun palasin kymmenen vuoden tauon jälkeen pesäpallon pariin, niin meillä oli vain kolme joukkuetta. Ylöspäin on tultu, iloitsee Keski-Pohjanmaan pesäpallon johtokuntaan kuuluva Urpilainen.

Puitteet pesäpalloon ovat Kinnulassa mainiot, kiittelee Urpilainen. On hiekkatekonurmi ja talvella sali.

– Sen lisäksi lähistöltä löytyy halleja, joissa voi käydä talvelle leireillä ja pelaamassa, hän sanoo.

Kunnanjohtaja Erkki Nikkilä on entinen Kimmot-pelaaja. Hän on yksi niistä entisistä pelaajista, jotka osallistuvat lauantaina Kimmojen pelaajalegendojen näytösotteluun.

– Ei kyllä kärsi harjoitella ennen peliä, etteivät vaan lihakset revähdä, hän nauraa.

Hän kehuu ja kiittelee Kimmojen aktiivista toimintaa.

– On hienoa, että kunnassa on nuoret saavat harrastaa. Se lisää heidän viihtyvyyttään paikkakunnalla. Tällainen innostus ja buumi on sitä aitoa yhteisöllisyyttä, hän sanoo.

Kinnulan Kimmojen Legendojen ottelu Kinnulan pesäpallokentällä la 29.6. klo 13.