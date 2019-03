Kirjepostin jakelu hidastuu tuntuvasti – lisämaksulla kirje on perillä parissa päivässä, muuten matka kestää 4–5 arkipäivää

Sähköpostin yleistyttyä on perinteistä paperikirjettä tavattu haukkua etanapostiksi. Maaliskuun alusta kutsumanimi saattoi saada vastinetta, sillä kirjepostin kulku hidastui tuntuvasti – postilain nojalla. Jos kirje on perillä neljäntenä arkipäivänä sen lähettämisestä, on palvelu ehtojen mukaista.

– Arkipäivinä (ma–pe) palvelun edellyttämään postituspaikkaan siellä ilmoitettuun aikaan mennessä jätetty tavallinen kirje jaetaan perusjakelussa postilain laatustandardin mukaisesti, postituspäivästä lukien pääsääntöisesti neljäntenä arkipäivänä, Postin toimitusehdoissa todetaan.

Jos kirje tulee perille viidentenä päivänä, sekin käy Postille.

– Postilain laatustandardi edellyttää, että kirjelähetykset kotimaassa jaetaan siten, että lähetyksistä vähintään 50 prosenttia on perillä viimeistään jättöpäivästä lukien neljäntenä arkipäivänä ja vähintään 97 prosenttia viimeistään viidentenä arkipäivänä, Posti kommentoi kirjeiden kulkua.

Vielä pari vuotta sitten ykkösluokan kirjeet luvattiin jakaa pääsääntöisesti kirjeen lähettämistä seuraavana arkipäivänä kaikkialle Suomeen. Nyt kirjeen laillinen matka-aika on pidentynyt neljään päivään.

Samaan syssyyn Posti aikoo rahastaa niitä, joiden kirjeillä on kiire.

Jatkossa perinteisten postimerkkien rinnalle kirjeeseen voi lisätä Plus-merkin.

– Kuluttajat ovat toivoneet seurattavuutta myös tavallisiin kirjeisiin. Haluamme tarjota lisäpalvelun, jolla lähettäjä näkee, milloin kirje on jaettu. Plus-merkillä varustettu kirje on perillä kahdessa työpäivässä, Postin kuluttajakirjepalvelujen johtaja Noora Laaksonen sanoo tiedotteessa.

– Plus-merkki laitetaan kirjeeseen tavallisen postimerkin viereen. Sen jälkeen lähettäjä voi ottaa merkistä kuvan tai ottaa koodin talteen. Kun kirje on jaettu perille, käyttäjä näkee sen OmaPosti-sovelluksesta tai Postin verkkopalvelusta.

Mitä tämä tarkoittaa kuluttajalle? Kun helmikuussa ykkösluokan alle 50 grammaa painava kirje jaettiin parissa päivässä, kestää kirjeen matka nyt kaksi kertaa kauemmin – paitsi jos lähettäjä ostaa 1,50 euron postimerkin viereen 1,50 euroa maksavan Plus-merkin. Käytännössä tavallisen kirjeen postimaksu siis kaksinkertaistui.

Plus-merkkikirjeen enimmäispaino on kaksi kiloa. Kaksikiloisen kirjeen 15 euron postimaksuun Plus-merkki tarkoittaa siis kymmenen prosentin korotusta.

Vielä kirjeiden kulkua jouhevoittavia Plus-merkkejä ei ole myynnissä.

Helmikuussa Posti lupasi, että uudet merkit ovat saatavilla ensimmäinen maaliskuuta. Helmikuun loppupuolella Posti joutui kuitenkin ilmoittamaan, ettei Plus-merkkejä saada myyntiin maaliskuussa, vaan näillä näkymin vasta 8. huhtikuuta.

Postin mukaan viivästys johtuu merkin painatuksessa kumppanille tapahtuneesta painovirheestä.

”Valtio vaatii Postilta osinkoja”

Posti ja logistiikka-alan unionin (PAU) puheenjohtaja Heidi Nieminen kertoo, mistä Postin palvelutason huononnuksissa on lopulta kyse.

– Tämä on Postin tapa kerätä mahdollisimman paljon rahaa jakelusta. Valtio omistaa Postin sataprosenttisesti ja se haluaa yhä Postin tulouttavan sille vuosittain osinkoja, vaikka laskevat volyymit tekevät siitä lähes mahdotonta. Jotta rahaa saadaan valtiolle tuloutettavaksi, se vaatii tällaisia ratkaisuja Postilta.

– Posti hakee ratkaisulla säästöjä. Mitä hitaammin kirjeet kulkevat, sitä pienemmällä henkilömäärällä pystytään jakelua hoitamaan, koska joitakin jakelupäiviä voidaan jättää kokonaan välistä. Myös postin käsittelyssä ja kuljetuksessa saadaan säästöjä, kun töitä ei tehdä enää öisin niin paljon, Nieminen jatkaa.

Niemisen mielestä 97:llä postilain puolesta äänestäneellä kansanedustajalla on vaalikentillä selittämistä.

– Postilakia uudistettiin tällä hallituskaudella ja siinä annettiin mahdollisuus hidastaa kirjeen kulkunopeutta radikaalisti. Nyt Posti ottaa lain mukaiset mahdollisuudet käyttöön. Ne 97 kolmen hallituspuolueen kansanedustajaa, jotka tämän vuonna 2017 hyväksyivät, saattavat joutua selittämään ratkaisuaan vaalitoreilla äänestäjilleen.

Kilpailu ei postipalvelujen kaltaisessa, koko maan kattavassa peruspalvelussa tuo autuutta.

– Kun EU edellytti reilu kymmenen vuotta sitten postipalveluiden avaamista kilpailulle, niin perusteluna oli palveluiden parantuminen ja hintojen lasku. Silloin jo postialan ammattiliitot koko Euroopan tasolla kertoivat, että seuraus tulee olemaan täysin päinvastainen: palvelu tulee heikentymään ja hinnat nousemaan. Näin on käynyt kaikkialla Euroopassa. Laskevien lähetysmäärien aikaan on ihan selvää, että kilpailu ei palvelua paranna.

Poikkeuksina ovat suurimmat kaupungit.

– Kilpailu saattaa hyödyttää isoja yrityksiä kaupunkien keskustoissa, mutta yksityiset ja pienyritykset sekä maaseutu kärsivät, koska kukaan kilpailija ei halua tuottaa palveluja­ pieniä määriä lähettäville tai haja-asutusalueella, jossa jakelukustannus on suuri.