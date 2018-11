Kirkkopuiston parkkihallista on taas alkamassa oikeusvääntö Jyväskylässä – "Kirkkopuisto ja Harju ovat Jyväskylän keuhkot, joiden jokaista neliötä tulee varjella"

Jyväskylän Kirkkopuiston pysäköintilaitos P-Paraatin rakentamisesta on jälleen alkamassa oikeustaistelu. Eläkkeellä oleva apulaiskaupunginjohtaja Ahti Vielma tekee valituksen Hämeenlinnan hallinto-oikeuteen parkkihallin maanvuokrauksesta.

Vielma vastustaa parkkihallia Kirkkopuiston miljööseen.

– Kirkkopuisto ja Harju ovat Jyväskylän keuhkot, joiden jokaista neliötä tulee varjella. Tämä periaate on minulla ollut jo yli 30 vuotta, totesi Vielma maanantaina, jolloin hän viimeisteli valitustaan hallinto-oikeudelle.

Vielma lähtee oikeustielle, koska kaupunkirakennelautakunta hylkäsi hänen tekemänsä oikaisuvaatimuksen maanvuokrauksesta.

Vielma tarttui oikaisuvaatimuksessaan tonttipäällikön syyskuiseen viranhaltijapäätökseen. Päätös mahdollistaa sen, että Jyväskylän kaupunki voi vuokrata 7 250 neliön alueen Kirkkopuistosta Jyväs-Parkki Oy:lle maanalaisen pysäköintilaitoksen rakentamiseksi.

Lautakunta kumosi Vielman väitteet siitä, että tonttipäällikkö olisi ylittänyt toimivaltansa. Oikaisuvaatimuksessaan Vielma vetosi myös muun muassa asemakaavan vanhentuneisuuteen.

Kaupungin projektipäällikkö Ora Nuutinen kertoi maanantaina, että lakimiehet tutkivat nyt mahdollisuutta, jolla P-Paraatin rakentaminen voitaisiin turvata Vielman valituksesta huolimatta.

– P-Paraatin rakennuslupa vaatii sen, että rakennettavaan tonttiin on hallintaoikeus. Nyt hallintaoikeus on kaupungilla, jolla on sama intressi pysäköintilaitoksen rakentamiseen kuin Jyväs-Parkki Oy:llä, projektipäällikkö Ora Nuutinen sanoi.

Käytännössä tämä voi tarkoittaa sitä, että Jyväs-Parkki Oy:n sijaan rakennusluvan P-Paraatin rakentamiseen hakisikin siis nykyisen hallintaoikeuden omaava taho eli kaupunki.

– Tutkimme tämän vaihtoehdon tarkkaan, jotta kaikki menisi oikein, eikä edessä olisi jälleen vuosien odottelu, Nuutinen sanoi.

P-Paraatin rakentamisen salliva asemakaavamuutos hyväksyttiin kaupunginvaltuustossa 2009, mutta lainvoiman se sai vasta 2011 marraskuussa, kun korkein hallinto-oikeus hylkäsi kaavasta tehdyt valitukset. Yksi valittajista oli myös tällöin Ahti Vielma.

P-Paraatin rakentaminen on tarkoitus käynnistää alkuvuodesta 2019. Samalla rakennetaan myös huoltotunneli niin kutsuttuun Reimarin kortteliin sijoittaen huoltotunnelin sisään- ja ulostulo kaupunginteatterin kulmalle.

P-Paraatin sisään- ja ulostuloväylä sijoittuu uudistetun suunnitelman mukaisesti Gummeruksenkadulle. Ratkaisua perustellaan kaupunkikuvallisesti parempana kuin aiemmassa suunnitelmassa, jossa erilliset sisään- ja ulosajorampit sijoitettiin Vapaudenkadulle.

P-Paraatin verran eli noin 180 maanpäällistä autopaikkaa katoaa Kirkkopuiston ympäristöstä muiden rakentamishankkeiden takia. Uudet parkkipaikat on tarkoitettu pääasiassa Valtiontalolle ja Reimarille.