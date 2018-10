Kirkkovaltuuston puheenjohtaja jättää seurakuntavaalit väliin Äänekoskella – perusteena henkilökohtaiset syyt

Äänekosken kirkkovaltuustoon tulee paljon uusia kasvoja marraskuisessa vaalissa. Puolueista kokoomuksella ja erityisesti sosiaalidemokraateilla on eniten ehdokkaita. 27 nykyisestä valtuutetusta 12 ei ole enää ehdolla. Näiden joukossa on kirkkovaltuustossa pitkään vaikuttanut ja kaksi kautta puheenjohtajana toiminut Hillevi Suutala.

– Minulla on tähän henkilökohtaiset perhesyyt. Juuri nyt on tärkeää varata enemmän aika perheelle. En ehtisi panostaa riittävästi omaa aikaani seurakuntatyöhön. Minulle usko on tärkeä, ja jatkan seurakunnan parissa käytännön työssä. En sulje pois, että palaisin ehdokaslistoille neljän vuoden kuluttua, kertoo Suutala.

Seurakuntavaaleissa ehdokkaita asetti kaksi valitsijayhdistystä: Seurakunta kuuluu kaikille sekä Seurakuntaväki. Seurakuntaväen listalla on 33 ehdokasta. Ehdokkaita on kaikista Äänekosken nykytaajamista, ja listalla on 3 kokoomuslaista, 1 perussuomalainen sekä 1 vasemmistoliittolainen. Listalla on 17 naista ja 16 miestä.

Seurakunta kuuluu kaikille -listalla on 18 ehdokasta. Listalla on 5 sosialidemokraattia ja 1 vasemmistoliittolainen. Sukupuolijakauma on naisvaltainen. Ehdokkaista naisia on 12 ja miehiä 6.