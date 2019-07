Kirkkoviini katosi alkoholilaista, vei viinit tuottajilta Alkoon ja kaksinkertaisti hinnat

Kirkkoviinin häviäminen viime vuonna voimaan astuneesta alkoholilaista on jopa kaksinkertaistanut ehtoollisviinin hinnan. Kirkkoviini oli ennen uuden alkoholilain voimaan tuloa verovapaa alkoholi.

– Hinta nousi tuplaten, kun siihen tuli vero. Seurakunnillehan se rasite on hyvin suuri, isä Andreas Valamon luostarista kertoo.

Valamon luostarin yhteydessä toimiva Valamon Viiniherman on käytännössä ainoa kirkkoviinin valmistaja Suomessa, jos kirkkoviiniksi mielletään rypäleistä valmistettu väkevä viini.

Valamon viinitilan lisäksi ainakin Merimieskirkko on välittänyt Suomeen espanjalaista kirkkoviiniä. Näiden viinien myynnistä vastaa nykyään Alko.

Myös Helsingin seurakunnan viransijainen pääsuntio Tiina Ruokonen kertoo, että kirkkoviinin siirtyminen Alkoon nosti hintoja roimasti.

– Kirkkoviini ja ehtoollisleipä ovat olennainen osa kirkon toiminnassa. Ei siitä tinkiäkään voi. Sitten pitää muusta säästää, jos viinin hinta talouteen alkaisi vaikuttaa, Ruokonen sanoo.

Evankelis-luterilainen kirkko vastusti alkoholilain valmisteluvaiheessa ehtoollisviinien verovapauden poistamista. Kirkon arvion mukaan viiniä kuluu seurakunnissa noin 46 000 litraa vuodessa, jolloin lisäkustannuksia kertyisi yhteensä 160 000 euroa vuodessa.

Myös Ilomantsin ortodoksisen seurakunnan johdossa ehtoollisviinin uutta hintalappua on hämmästelty. Seurakuntalaiset ovat kuitenkin tulleet hätiin, sanoo kirkkoherra Ioannis Lampropoulos.

– Seurakunnassa on muodostunut uusi tapa, että ihmiset ovat tuoneet kirkkoviiniä lahjoituksena meille.

V

alamosta Kehä kolmosen kautta Valamoon

Suomessa valmistetun kirkkoviinin matka halki Suomen nousi eilen uutisotsikoihin. Sanomalehti Karjalainen kertoi, että kirkkoviini lähetetään Valamon luostarilta Alkon keskusvarastolle Vantaalle. Valamon luostari hankkii sitten itse tuottamansa viinin Heinäveden Alkosta noin 50 kilometrin päästä luostarista.

Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto Valvirasta tähdennetään, että myös valmistajan lupa välittää alkoholia muuttui alkoholilain myötä.

– Koko kirkkoviinin käsite katosi uudesta alkoholilaista. Alkoholilain muutoksessa poistui sen verovapaus ja se, että verovapaata alkoholia voisi toimittaa uskonnollisille yhteisöille, ylitarkastaja Timo Rokka Valvirasta kertoo.

Kirkkoviinin erityiskohtelu verotuksessa puolestaan tyssäsi EU-direktiiveihin, joista verovapaudelle ei löytynyt perusteita, valtiovarainministeriöstä kerrotaan.

– EU lähtee siitä, että kaikki alkoholi pitää verottaa, jollei EU:ssa yhteisesti sovittua verovapautta ole erikseen säädetty. Kun sellaista ei ehtoollisviineille ollut, ne tulivat veron piiriin, ministeriön hallitusneuvos Merja Sandell sanoo.

Väkevä rypäleviini ei mahdu tilaviinilain raameihin

Ehtoollisviinistä erityisen tekevät sille asetetut uskonnolliset reunaehdot. Ainakin evankelis-luterilaisen kirkon linjan mukaan olla ehtoollisviinin täytyy olla juuri viinirypäleistä valmistettua.

Suomen tilaviinilaki puolestaan sallii viinitilojen myydä viinejään suoraan asiakkaille, kunhan viini on korkeintaan 13-prosenttista ja viini on pääosin valmistettu oman tilan marjoista ja hedelmistä. Kirkkoviini on tällä hetkellä 15-prosenttista ja valmistettu viinirypäleistä.

– Jos kirkkoviini olisi valmistettu tilaviiniehtojen mukaisesti, heillä olisi mahdollisuus myydä sitä myymälöissään. Tässä menee alkoholipitoisuus liian korkealle, lisäksi se on ulkomaisista rypäleistä valmistettua viiniä. Tässä on se problematiikka, Valviran Rokka sanoo.