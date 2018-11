Kirkon kiinteistöt puhuttavat – seurakuntavaaliehdokkaat haluavat kirkolta myös uudistuksia ja suvaitsevaisuutta

Jyväskylän seurakunnan kirkkovaltuustoehdokkaita jalkautui eilen perjantaina Kävelykadulle tapaamaan äänestäjiään. Taivaalta vihmova sade ei kuitenkaan houkutellut seurakuntalaisia teltalle kyselemään vaaliteemoista. Neljältä iltapäivällä paikalla oli vain ehdokkaita.

Tietotekniikkaopiskelija Heidi Tonteri on ensimmäistä kertaa ehdokkaana seurakuntavaaleissa Myrskylyhdyn valitsijayhdistyksen listoilta, joka on nuorten aikuisten ja partiolaisten yhteislista.

– Haluan, että nuoret tulevat paremmin kuulluksi ja kirkko on myös heitä varten. Tarvitaan riittävästi tiloja ja sisäilmaltaan terveitä leirikeskuksia.

Kirkon palveluoperaatio Saappaassa toiminut Tonteri toivoisi, että kirkon vapaaehtoistoimintaan nuorten olisi helppo osallistua.

Ensi kertaa ehdolla on myös Irma Hirsjärvi Sydän vasemmalla -valitsijayhdistyksestä.

– Luterilainen seurakunta on tehnyt viime aikoina hyvää työtä. Kirkko on ollut Suomen eettinen selkäranka turvapaikan hakijoiden kohtelussa.

Hirsjärvi huomasi Sepän Kipinässä pidetyssä tilaisuudessa seurakuntalaisten kanssa keskustellessaan, että kirkon hallinto sekä metatason kysymykset, kuten mikä tässä yhteiskunnassa on tärkeää, kiinnostavat.

Tuulia Kuntsi on ehdolla Keskusta ja sitoutumattomat -valitsijayhdistyksestä. Hän hakee nyt toiselle nelivuotiskaudelle. Eniten keskustelua hänen mukaansa ovat herättäneet kiinteistöjen käyttö ja kunnostustarpeet.

– Lohikosken ja Huhtasuon kirkoissa on sisäilmaongelmia, ja kirkot eivät ole käytössä. On myös kiistelty siitä, voiko kirkko toimia vuokratiloissa. Osa jäsenistä ei pidä siitä, että seurakunnan tila sijaitsee Sepän kauppakeskuksessa, hän luettelee.

Kuntsi näkee itsensä uudistajaehdokkaana.

– Verovarat vähenevät jäsenmäärän laskiessa. Se pakottaa priorisoimaan. Toivoisin myös nykyistä suvaitsevampaa kirkkoa. Minulle on vieras ajatus erotella, keitä vihitään ja keitä ei. Yhteiskunnassa seksuaalisuus on ollut vuosikausia murroksessa, ja kirkonkin on korkea aika miettiä, mitä tarkoittaa rakkaus ja seksuaalisuus, Kuntsi sanoo.

Sosiaalidemokratia ja sitoutumattomat -yhdistyksen listoilta ääniä hakeva Marjatta Hynynen on ollut kirkkovaltuustossa parikymmentä vuotta. Hän näkee, että kirkon toiminnan ja tilojen pitää olla lähellä ihmisiä, sillä seurakunta on paljon muuta kuin jumalanpalveluksia.

– On lastenkerhoja, nuorisotyötä, partiota, eläkeläistoimintaa, miesteniltoja, diakoniaa, kuoroja.

Kirkon pitäisi Hynysen mielestä olla avoin kaikille, myös kirkkoon kuulumattomille.

– Kaikkien ihmisten, myös heidän, jotka eivät käyttäydy normien mukaisesti, pitää olla tervetulleita mukaan. Tarvitaan auttamista ja diakoniatyötä.

Myös pitkän linjan kirkkovaltuutettu Terhi Pulli Kokoomus ja sitoutumattomat -valitsijayhdistyksen listalta korostaa diakoniatyön merkitystä.

– Diakonian kautta moni köyhä saa apua. Kirkko järjestää myös paljon toimintaa esimerkiksi lapsille ja vanhuksille.

Varsinainen vaalipäivä on 18.11. ja ennakkoäänestys 6.-10.11. Jyväskylän evankelisluterilaisen seurakunnan kirkkovaltuustoon valitaan 39 jäsentä. Ehdokkaita on 169. Kirkkovaltuuston toimikausi kestää neljä vuotta. Luottamushenkilöt tekevät linjauksia seurakunnan toiminnasta ja päättävät varojen käytöstä. Lisäksi he valitsevat jäseniä kirkolliskokoukseen, jossa päätetään kirkon yhteisistä asioista.

Vaaleissa saavat äänestää viimeistään vaalipäivänä 16 vuotta täyttävät evankelis-luterilaisen kirkon jäsenet. Rippikoulua tai konfirmaatiota ei edellytetä, kirkon jäsenyys riittää.