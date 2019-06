Kirkon tuki Pride-tapahtumalle jakaa voimakkaasti mielipiteitä. Oulun piispa Jukka Keskitalon mukaan Kirkkohallituksen johtoryhmällä ei ollut toimivaltaa päättää Pride-kumppanuudesta. Mikkelin piispa Seppo Häkkinen katsoo, että Priden edustama ihmis- ja avioliittokäsitys on vieras kirkon opetukselle.

Sen sijaan Helsingin piispa Teemu Laajasalo ja Porvoon piispa Björn Vikström osallistuvat lauantaina Helsinki Priden puistojuhlaan, kerrotaan Helsingin Seurakuntayhtymän verkkosivuilla.

Suomen evankelis-luterilaisen kirkon piispat ovat seurakuntayhtymän mukaan nyt ensimmäistä kertaa mukana tapahtumassa.

Kirkkohallituksen johtoryhmä päätti alkukesästä, että kirkko lähtee Helsinki Priden tukijaksi. Pääkaupunkiseudun seurakuntia ja niiden työntekijöitä on osallistunut sateenkaaritapahtumaan jo useana vuonna.

Piispa Seppo Häkkinen kommentoi asiaa Facebook-sivuillaan sekä kolumnissaan Itä-Häme-lehdessä. Hänen mukaansa kirkko ja sen sanoma ovat avoimia kaikille mutta ei kaikelle.

Häkkinen huomauttaa, että vähemmistöihin kuuluvat ovat joutuneet kohtaamaan kirkossa torjuntaa ja kunnioituksen puutetta. Hänen mukaansa kuitenkin "kirkon ei tule olla avoin sellaisille vieraille ideologioille, jotka pyrkivät murtamaan sen opetusta ihmisestä, avioliitosta ja seksuaalietiikasta".

Helsinki Pride on Suomen suurin seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjä tukeva kulttuuri- ja ihmisoikeustapahtuma.

"Ei toimivaltaa päättää yhtään mitään"

Piispa Jukka Keskitalo, joka on entinen Kirkkohallituksen kansliapäällikkö, on ottanut Facebook-sivuillaan kantaa hallinnollis-juridisesta näkökulmasta. Hänen mukaansa Kirkkohallituksen johtoryhmä on keskusteluelin, jolla "ei ole toimivaltaa päättää yhtään mitään yhtään mistään kysymyksestä".

Häkkisen mukaan kirkon mukana olo Pridessa edellyttäisi päätöstä toimivaltaiselta elimeltä, kuten Kirkkohallituksen täysistunnolta tai virastokollegiolta.

– Johtopäätös tästä on se, että Suomen evankelis-luterilainen kirkko julkisyhteisönä ei myöskään ole Helsinki Priden yhteistyökumppani, vaikka tällainen mielikuva on nyt epäselvällä toiminnalla ja tiedottamisella syntynyt.

Johtoryhmän jäsen, kirkkoneuvos Leena Rantanen kertoo, että johtoryhmä on luonteeltaan keskusteleva toimielin. Hän huomauttaa, että johtoryhmän ja virastokollegion kokoonpano on muutoin sama, paitsi että johtoryhmään kuuluu myös Kirkkohallituksen henkilöstöpäällikkö.

– Kirkkohallituksen johtoryhmä on keskustellut Pride-asiasta ja katsonut, että Priden yhteistyökumppaniksi voidaan lähteä. Arkkipiispaa on etukäteen informoitu asiasta ja hän antoi tukensa johtoryhmän päätökselle.

Rantasen mukaan kirkon logon käyttö Priden yhteydessä on noudattanut tarkoin Kirkkohallituksen virallista graafista ohjeistusta.

Konservatiivit moittivat kumppanuutta

Joukko konservatiivisten järjestöjen ja herätysliikkeiden johtajia on aiemmin moittinut kirkon Pride-yhteistyötä. He tukevat kannanotossaan neljää kirkkoherraa, jotka sanoutuivat Itä-Savo-lehdessä julkaistussa kirjoituksessaan irti Pride-kampanjasta.

Kirkkoherrojen mukaan seurakuntalaisia on pöyristyttänyt tieto kirkon osallistumisesta Helsinki Priden viralliseksi tukijaksi. Nelikon mielestä Kirkkohallituksen johtoryhmä on päätöksessään ylittänyt valtuutensa ja kävellyt yli Raamatun sanan ja kirkolliskokouksen.

Kannanoton ovat allekirjoittaneet kirkkoherrat ja kirkolliskokouksen jäsenet Sammeli Juntunen Savonlinnasta, Arto Antturi Pitäjänmäeltä, Jari Kemppainen Pälkäneeltä ja Heikki Pelkonen Lahden Launeelta.

Tukensa heille antoi yksitoista kirkon sisällä toimivien järjestöjen johtajaa. Allekirjoittaneiden edustamia järjestöjä ovat muuan muassa Suomen Luterilainen Evankeliumiyhdistys, Suomen Ev.lut. Kansanlähetys, Suomen Raamattuopiston Säätiö ja Suomen teologinen instituutti.