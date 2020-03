Kirkonkellot soivat perjantaina ympäri maata talvisodan päättymisen muistojuhlan kunniaksi

Ensi perjantaina kirkonkellot soivat samanaikaisesti ympäri Suomea talvisodan päättymisen 80-vuotisjuhlan kunniaksi.

Kelloja soitetaan kello yhdeltätoista aamupäivällä. Samaan aikaan kun kellot soivat, Helsingin tuomiokirkon portaille lasketaan 105 kynttilää, jotka symbolisoivat talvisodan jokaista päivää.

Talvisodan päättymistä muistetaan perjantaina myös monilla muilla juhlatilaisuuksilla ympäri Suomea. Kirkonkellojen lisäksi liput nousevat salkoon, sillä sisäministeriö suosittaa yleistä liputusta koko maassa.

Veteraaniliiton toiminnanjohtajan Sakari Martimon mukaan muistopäivän ohjelmassa halutaan korostaa etenkin yhtenäisyyttä. Hänen mukaansa se on tärkeää nykyajassa, jossa yksilöllisyys ja polarisoituminen ovat kasvaneet.

– Yhteisöllisyys ja yhtenäisyys ovat avainsanoja, joilla tästä koko asiasta (talvisodasta) 80 vuotta sitten selvittiin. Pidän sitä yhä tärkeänä asiana.

– Tähän on rakennettu kokonaisuus, joka rakentuu perinteiden kunnioittamisesta, mutta samalla sitä, että 13. maaliskuuta astui rauha ja niistä lähtökohdista lähdettiin rakentamaan suomalaista yhteiskuntaa, sanoo taas tuotantopäällikkö Tiina-Kaisa Laakso-Liukko valtioneuvoston kansliasta.

Suomen ja Neuvostoliiton välinen rauhansopimus astui voimaan 13. maaliskuuta 1940. Se päätti 105 päivää jatkuneen talvisodan.

Presidentti ja pääministeri osallistuvat valtakunnalliseen muistohetkeen

Osana tapahtumaa aamupäivällä järjestetään myös avoin valtakunnallinen muistohetki Helsingin tuomiokirkossa. Tapahtumaan osallistuvat muun muassa presidentti Sauli Niinistö ja pääministeri Sanna Marin (sd.).

– Veteraanijärjestöt ovat myöskin rakentaneet oman kutsulistansa, ja paikalla on veteraanijärjestöille tärkeitä sidosryhmiä ja toimijoita, Laakso-Liukkonen sanoo.

Kello kuudelta illalla syttyvät kynttilät talvisodan päättymisen kunniaksi niin sankarihaudoilla kuin muistomerkeilläkin. Päivä päättyy Lappeenrannassa järjestettävään Sota luo laulunsa -muistokonserttiin.

Veteraaniviikkoa vietetään viimeisen kerran

Perjantain juhlallisuudet päättävät myös valtakunnallisen veteraaniviikon, jota vietetään tänä vuonna 54. kerran. Kyseessä on samalla viimeinen kerta, kun varsinaista veteraaniviikkoa vietetään.

Tämä ei tarkoita, että juhlallisuuksista luovutaan, vaan ne siirretään huhtikuussa vietettävän veteraanipäivän yhteyteen, korostaa Martimo.

– Historian aikana on ollut vakiintuneita menettelyitä, miten veteraaneja on muistettu viikon aikana. On ollut erilaisia kahvituksia ja niin edelleen. Nyt siirrämme ne veteraanipäivän yhteen.

– Veteraaneja alkaa olla niin vähän ja keski-ikä on niin korkea, että lähteminen näihin juhliin on vaikeutunut. Tämäkin ajoi siirtämään juhlallisuudet kansallisen veteraanipäivän yhteyteen, hän lisää.