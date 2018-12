Kiroilua, kiljumista, karjumista ja ärinää – Huutoillassa purettiin tukahdutettuja tunteita

Huone Mahdollisuuksien Talossa Jyväskylän ydinkeskustassa hiljentyy, mutta vain hetkeksi, sillä kohta on tarkoitus huutaa.

Alkamassa on kirjallisuusterapiaohjaaja Kaisa Suvannon vetämä Huutoilta. Työpaja alkaa rauhallisesti verryttelyllä ja kevyellä äänenavauksella.

Sitten aletaan huutaa.

– Huudetaan esimerkiksi kirosanoja ja lauseita, joita ihmiset haluavat huutaa, Suvanto kertoo.

Illan huippukohdassa tarkoitus olisi jo huutaa täyttä kurkkua ilman sanoja.

– Monesti ihmiset tukkivat tai pidättelevät jotain tunteitaan, jotka patoutuvat ja aiheuttavat myös fysiologisia stressioireita. Ajatuksena on, että niitä tunteita saadaan huudettua ulos.

Lopuksi rentoudutaan ja kirjoitetaan omista tuntemuksista.

Pohjimmiltaan huutotyöpajassa on kyse tunnetaidoista ja tunteiden purkamisesta. Saman voisi tehdä vaikka metsässä.

– Huutaminen ei ole kulttuurissamme kovin hyväksyttyä, mikä on ihan ymmärrettävääkin. Yleensä tunteen käsittelemisessä kuitenkin auttaa, kun sen sanallistaa ja nimeää, Suvanto sanoo.

Tunnetaidot auttavat jokapäiväisissä tilanteissa. Esimerkiksi tavallisissa arkipäivän kohtaamisissa huutaminen on harvemmin asianmukaista.

– Usein tunne ei edes johdu juuri siitä ihmisestä, vaan jostain taustalla olevasta asiasta. Tunnetaitojen avulla tietää, että tämä ei ole oikea paikka purkaa aggressiota. Tunteen alkusyyn voi paikallistaa ja tunnetta voi sietää. Myöhemmin voi mennä kotiin tai metsään ja huutaa.

Suvanto veti Huutoiltaa perjantaina ensimmäistä kertaa. Hänen tietääkseen työpaja oli ensimmäinen laatuaan Jyväskylässä.

– Minulla on paljon jatkoideoita, jos kysyntää riittää. Haluaisin esimerkiksi ehdottomasti pitää pienten lasten vanhemmille huutotyöpajan. Siellä on varmasti patoutunutta aggressiota.

Suvanto arvelee, että tunteiden purkaminen huutamalla on kasvava ilmiö. Maailmalla erilaisia muunnelmia on jo useita.

– Esimerkiksi Kairossa on kahvila, jossa voi mennä äänivaimennettuun huoneeseen huutamaan ja Japanissa on itkuhuoneita, Suvanto luettelee.

Hän tietää, että huutaminen ei tule kaikille luonnostaan.

– Varmaan hankalinta on päättää tulla tänne. Huutoillassa ryhmän voimin on helpompi huutaa, koska ympärillä on muita ihmisiä huutamassa.

Eikä huutoillassa ole pakko huutaa. Halutessaan voi myös olla hiljaa ja kuunnella muita.

– En itsekään ole kovin äänekäs, joten voin hyvin samaistua niihin ihmisiin, jotka tulevat tänne vähän ujommin.