Kirri–Tikkakoski-moottoritietyömaa aiheuttaa muutoksia muun muassa ulkoilumahdollisuuksiin – päiväkodin lähellä räjäytellään, mutta ei päiväuniaikana

Kirri-Tikkakoski moottoritiehanke aiheuttaa muutoksia Kirrin ja Puuppolan välillä, kertoo valtion tieverkon, rautateiden ja vesiväylien kehittämisestä sekä kunnossapidosta vastaava Väylä. Uuden moottoritien rakennustyöt aiheuttavat muutoksia myös totuttuihin ulkoliikuntareitteihin.

Uuden moottoritien linjauksella on useissa paikoissa korkeita luiskia, jotka ovat vaarallisia maastossa liikkuville. Rakentamisen aikana nämä alueet rajataan suoja- ja riista-aidoilla.

Kirrin ja Puuppolan välillä tehdään myös räjäytys- ja louhintatöitä, joita tehdään Puuppolan päiväkodin läheisyydessä. Räjäytyksiä ei kuitenkaan tehdä päiväkotilasten päiväuniaikaan ja kulku päiväkodille onnistuu räjäytyksistä huolimatta normaalisti. Räjäytyksistä ilmoitetaan äänimerkillä juuri ennen räjäytystä ja vaaratilanteiden välttämiseksi pääsy räjäytysalueelle estetään.

Makkarajoentien sillan viereen on rakennettu myös väliaikainen putki työmaatielle työmaaliikennettä varten. Vaikka työmaaliikenne on ohjattu kulkemaan omaa reittiään, alueella kannattaa olla erityisen tarkkaavainen lisääntyneen työmaaliikenteen takia.

Tämän lisäksi myös Laahajoen jokiuoman ulkoilureitti on suljettu kokonaan, koska Laahajoen yli rakennetaan Korttajärven risteyssiltoja. Siltojen kohdalle on tehty joen yli louhepenger, jonka päältä sillat rakennetaan. Siltojen alue on työmaata ja tästä syystä aiemmin ulkoilijoiden käytössä ollut jokiuoma on suljettu kokonaan liikenteeltä.

Laahajoen yli kulkevan nykyisen valtatien sillassa on myös suodatin, joka estää irtonaisen maa-aineksen kulkeutumisen joen alapuolisiin vesistöihin. Suodattimeen tarttuu myös mahdollisesti joessa kelluvat roskat ja muu kelluva aines.

Laahajoen jäätilanne voi olla myös muuttunut aikaisempiin talviin verrattuna rakentamisen takia. Jäätilanteen salliessa aiempina vuosina jäälle tehtyjä liikuntareittejä ja latuja ei voida tänä vuonna urakka-alueella siltatyömaiden takia tehdä.