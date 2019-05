Kirri-Tikkakoski-moottoritien rakentaminen alkaa – maanantaina otetaan käyttöön kiertotie Puuppolassa

Laukaan Vehniälle asti yltävän Kirri–Tikkakoski-moottoritien työstäminen on alkanut Puuppolassa Matinmäen risteyssillan rakentamisen valmisteluilla.

Risteyssillan rakentamisen takia Nelostien liikenne ohjataan maanantaista (13.5.) alkaen kiertotielle Salmelantien ja Puuppolankoskentien pohjoispuolelta. Ajonopeus pidetään 60 km tunnissa.

– Puuston poisto on saatu pääosin valmiiksi ja nyt tehdään kannonnostoja. Puuppolan kohdilla on käynnissä myös työmaan tukikohdan perustaminen. Tulevaisuudessa tässä kohtaa kulkee Puuppolan eritasoliittymä. Lisäksi rinnakkaistien, jonne Nelostien liikenne siirretään syksystä 2020 lähtien, rakentaminen on käynnistynyt Tervakummun kohdalla, kertoo hankkeen projektipäällikkö Jarmo Niskanen Väylästä (ent. Liikennevirasto).

Ensi kesänä rakennetaan rinnakkaistietä Puuppolasta pohjoiseen sekä Tikkakoskelta pohjoiseen ja etelään. Kesän aikana tehdään myös vesijohto-, viemäri- ja kaapelisiirtoja. Lisäksi Matinmäen risteyssillan ja lentoaseman eritasoliittymän rakentaminen käynnistyvät vauhdilla.

– Toivomme kaikilta liikkujilta kärsivällisyyttä ja malttia työmaiden kohdalla, Niskanen toteaa.

Kirri–Tikkakoski hankkeen urakoi Destia Oy.