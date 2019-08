Kirrinkydöntien hidastetöyssy poistetaan asukkaiden toivomuksesta – valituksia on tullut tarpeettomuudesta ja töyssystä lähtevästä äänestä

Jyväskylän Jyskän Kirrinkydöntien alueen kuusi asukasta on saanut läpi toiveensa hidastetöyssyn poistamiseksi tien alkuosasta. Onnettomuustietojen perusteella kyseisessä risteyksessä on sattunut ainakin kaksi liikenneonnettomuutta jossa työkone tai muu ajoneuvo on lähtenyt hallinnasta suojatiekorotuksen kohdalla.

Asukkaiden perusteena suojatien yhteydessä olevan töyssyn postamiselle on sen tarpeettomuus ja siitä aiheutuva äänihaitta lähitaloihin.

Kirrinkydöntiellä Vattaansuontien risteyksessä on korotettu suojatie, josta lähimmät asuintalot ovat 10 ja 15 metrin etäisyydellä. Suojatie johtaa toiselta puolelta Vattaansuontien risteysalueen pientareelle.

Kirrinkydöntiellä ei ole muita kadun ylittäviä suojateitä eikä niitä yleensä merkitä tonttikatujen kohdalle. Tiellä on nykyisin 30 kilometrin tuntinopeusrajoitus.

Kaupunki saa vuosittain muutamia toiveita töyssyjen poistamiseksi, mutta enemmän niitä toivotaan asuinalueille lisää. Asukkaiden toiveita uusista töyssyistä noudatetaan voimassa olevan hidastepisteytyksen perusteella.

Tehtyjen töyssymuutosten lukumäärä vaihtelee vuosittain, mutta ei nouse kymmeniin.