Kirsikankukat Kivijärven budjetin kaunistus

Kivijärven kunnan talous on tasapainoilua: Kuinka selvitä, kun asukasmäärä, verotulot ja valtionosuudet laskevat vuosi vuodelta?

Talousarviossa on 480 000 euron alijäämä, mutta se katetaan edellisvuosien ylijäämillä. Niitä on varastossa 2 miljoonaa euroa, mutta tällä menolla puskuri on pian syöty.

Lainakantaa pitää pienentää, mutta kassan maksuvalmius pitää säilyttää. Tarpeettomia kiinteistöjä myytäisiin käyttökulujen vähentämiseksi, mutta niitä ei tahdota ottaa ilmaiseksikaan.

Kunnanjohtaja Pekka Helppikankaan vastaus on oppiva organisaatio. Hän on virittänyt yhdessä päättäjien kanssa kunnan 50 hengen palveluorganisaatiosta orkesterin, jossa jokainen työntekijä tietää tehtävänsä.

– Meillä on tehokas kolmen johtajan järjestelmä, jossa päätökset syntyvät nopeasti ja asukaslähtöisesti. Kun jokainen työntekijä on sitoutunut jatkuvan parantamisen ajatteluun, niin meillä on mahdollisuus pärjätä, kiteyttää Helppikangas.

Soten tulo ei sinänsä huoleta, sillä "meiltähän sote on jo viety Saarikkaan".

Ensi vuodelle ei ole luvassa isoja investointeja, mutta yksi hieno juttu kuitenkin: Kirsikkapuisto. Koulun ja viraston läheisyyteen istutetaan kirsikkapuumetsikkö, josta tulee etenkin kukinta-aikaan kaunis nähtävyys.

Puisto on kuntalaisten kohtaamispaikka, jonne tulee aktiviteetteja senioreille ja nuorisolle. "Meidän tuvassa" pystytään grillaamaan ja viettämään aikaa yhdessä.

Ja kaikki tämä vain 8 800 euron kunnan omarahoitusosuudella, jos ja kun Viisarin 90-prosenttista hankerahaa saadaan.