Kirsu-koira etsii kosteusvaurioita – Suomessa toimii jopa maailman suurin homekoirayhdistys

Hitti kiitää vinhaa vauhtia pitkin seinänviertä, saa välillä jostain hajun ja ilmoittaa havainnostaan menemällä hetkiseksi makuulleen löytöpaikan kohdalle. Mikähän aarteenetsintä innokkaalla koiralla on menossa?

Home panee myös ihmiset liikkeelle mutta ei niin innokkaana kuin Hitin – mieluummin asiaa hyssytellään. Asuntojen ja yleisten tilojen rakenteissa home voi pilata ihmisten terveyden, ja siitä aiheutuu vuositasolla miljoonakustannukset ja -menetykset.

Home on niin arka asia, että tämän jutun tapahtumapaikka pidetään salassa, mutta itse ”suorittava naisporras” voidaan nimetä: Sanna Törrönen, 29, sekä Hitti, 5, ja Nasta, 3. Hitti on labradorinnoutaja ja Nasta belgianpaimenkoira.

Törrönen valmistui viisi vuotta sitten homekoiraohjaajaksi ja on siitä läh­tien toiminut yrittäjänä alalla. Hänellä on kolme homeen ilmaisijana toimivaa koiraa, joista 11-vuotias Lara-bordercollie on jo puoliksi eläkkeellä. Lisäksi yksi pentu on kasvamassa.

– Yksityinen puoli on työllistävin, jonkin verran on toimeksiantoja myös julkisella puolella. Työmäärä on vuo­sien myötä lisääntynyt selvästi.

Koiranomistaja saa toimeentulonsa homeen hakemisesta, mutta mieluummin hän ottaisi sen muutoin kuin toimimalla ikävän asian julkituojana kiinteistöjen omistajille.

– Luovun mielellään näistä töistä, jos Suomeen vaan saataisiin terveet rakennukset. Kyllähän sitä aina liikkuessaan kauhistelee, miten vielä nykypäivänä voidaan rakentaa niin kehnosti, kun asioista kuitenkin tiedetään, Törrönen viittaa esimerkiksi suojaamattomiin rakennusmateriaaleihin.

Kun koirat löytävät hometta – näin käy useimmilla tutkittavilla kohteilla – kiinteistön tai asunnon omistajan suhtautuminen tuloksiin vaihtelee järkytyksestä helpotukseen. Pitkään epätietoisuudessa eläneelle ja oirehtineelle homelöytö voi tuoda helpotuksen.

– Meidät tilataan pääosin vain silloin, kun asukkaat oireilevat tai havaitsevat hajuhaittaa. Puhtaat kohteet ovat olleet pääsääntöisesti asuntokauppakohteita, joihin tarkastus on tehty varmuuden vuoksi, jotta tiedetään, mitä ollaan myymässä tai ostamassa.

Törrönen asettelee harjoituskohteessa ensin homepetrimaljoja sisätiloihin patterin väliin ja kaappiin. Sisään haetut koirat paikantavat ne helposti, ja ne ovat paikantaneet myös rakennuksessa entuudestaan olleita homekohtia.

Yrittäjä kertoo opiskelleensa aiemmin eläintenhoitajaksi ja -kouluttajaksi. Hän on halunnut työskennellä eläinten kanssa pikkutytöstä saakka.

Entisen työpaikan sisäilmaongelmat Joensuussa motivoivat osaltaan ryhtymään homekoirayrittäjäksi.

– Tajusin, miten suuri ongelma home onkaan ja päädyin alalle.

Törrönen toteaa, että oma altistuminen kohteiden homeille kuuluu tehtävän varjopuoliin. Hän onkin mieluiten kuin entinen verkonpaikkaaja, joka etsii, etsii, vaan ei soisi löytävänsä.

Koirien havaintojen tueksi Törrösellä on käytössään pintakosteusmittari. Perusomakotitalon tarkastus kahden koiran voimin maksaa raportteineen 400–500 euroa.

Törrösen mukaan Hitti ja kumppanit ovat muuten kiitollisia yrittäjäpartnereita, mutta lomien päälle ne eivät ymmärrä mitään; töihin pitäisi päästä vapaillakin.

Tällä hetkellä Suomessa antaa kattavinta homekoiraohjaaja- ja homekoirakoulutusta Keski-Pohjanmaan kansanopisto, joka toimii yhteistyössä Keski-Pohjanmaan ammattiopiston Kannuksen yksikön kanssa.

Homekoirakouluttajan koulutus ei ole ammattitutkinto, eikä myöskään homekoiralle ole määritetty mitään standardoitua testiä, joka oikeuttaa nimityksen käyttöön. Vuodesta 2010 lähtien koulutuksen on saanut vajaat sata henkilöä koirineen.

Koulutussuunnittelija Kai Harju Keski-Pohjanmaan kansanopistosta to­teaa, että hyvä koira ja koiran sekä ohjaajan välinen kiinteä yhteistyö ovat avainasemassa, jotta homeen ja kosteusvaurioiden paikantaminen onnistuu luotettavasti.

Koulutus kestää runsaan vuoden, ja se pitää sisällään koiraohjauskouluttamisen ohella muun muassa mikrobiologisia ja rakennusteknisiä opintoja.

– Koulutuksen jälkeen henkilöt työllistyvät alalle pääsääntöisesti yrittäjiksi.

Kuntien rakennusvalvonnassa suhtaudutaan hyvin vaihtelevasti homekoirayritysten käyttöön ongelmarakennusten tutkimisessa.

– Tiedän tapauksia, että koulun vanhempainyhdistys haluaisi koiran tutkivan rakennuksen, mutta kunnan rakennusvalvonta on kieltänyt tämän tiukasti. On pitkälti henkilökysymys, luotetaanko koiraan hometutkinnassa. Kaivattaisiin yhtenäistä käytäntöä ja normistoa, Harju näkee.

Parhaillaan menossa oleva homekoiraohjaajakurssi alkoi Kälviällä viime joulukuussa, ja seuraavan on määrä alkaa noin vuoden päästä.

Koulutusjaksot ovat olleet suosittuja, sillä hakijoita on parhaimmillaan ollut satakunta, kun sisään on voitu ottaa runsaat kymmenen alasta kiinnostunutta.

Harjun mukaan koirapuolen koulutuksen lisäämiseen on suuria paineita muutenkin, sillä koiran tarkkaa nenää käytetään nykyään hyödyksi hyvin monipuolisesti.

– Homeiden nuuskiminen on vain pieni osa. Koirat havainnoivat myös esimerkiksi syöpää, diabetesta ja kaukolämpöputkistovaurioi­ta. Niitä käytetään myös tuotantoeläinten kiiman tarkkailussa, Harju listaa.