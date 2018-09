Kittilän 27 kuntapäättäjää kiistävät rikokset – "Poliisitoiminnalla on tunkeuduttu poliittisen päätöksenteon alueelle"

Kittilän kuntapäättäjät kiistävät käräjillä edistäneensä yksityistä etua kunnan edun kustannuksella. Keskiviikkona jatkuivat syytettyjen asiaesittelyt massiivisessa virkarikosjutussa, jossa 27 kunnanvaltuuston jäsentä tai varajäsentä ovat syytettyinä törkeästä virka-aseman väärinkäyttämisestä. Lisäksi pienemmälle poliitikkojoukolle syyttäjä vaatii rangaistusta työturvallisuusrikoksesta, työsyrjinnästä ja virka-aseman väärinkäyttämisestä.

Useiksi eri käräjäkäsittelyiksi päätyneen eripuran keskiössä on "kunnan elinkeinoelämän lippulaiva" Levi Ski Resort ja kunnanjohtaja Anna Mäkelän laittomat potkut. Syytettyjen puolustusten mukaan syytettyjen tarkoituksena on ollut suojella laillisin keinoin kielteiseltä julkisuudelta hissiyhtiötä, ei suosia sen toimitusjohtajaa.

– (Syytteessä) aina on lähdetty siitä, että kunnanhallituksen pitäisi päättää kuten Anna Mäkelä on halunnut tai muuten kyseessä on työturvallisuusrikos, sanoi kahta syytettyä puolustava Pasi Hagman oikeudessa.

Hissikiista aiheutti eripuraa

Kunnanjohtajan irtisanomista edelsi muun muassa viiden kuukauden kuulemiseksi nimetty menettely, joka oli syyttäjän mukaan tosiasiassa epäasiallista kohtelua. Eripuran alkupisteenä syyttäjä pitää Mäkelän ja Levi Ski Resortin hallituksen tutkintapyyntöä hissiyhtiön toimitusjohtajan Jouni Palosaaren toiminnasta.

Syytettyjen puolustusten mukaan Mäkelä toimi tutkintapyynnössä harkitsemattoman nopeasti ja teki pyynnön salassa kunnanhallitukselta.

Lapin käräjäoikeus katsoi kesällä, että toimitusjohtaja Palosaari ei syyllistynyt rikokseen, vaikka hän luovutti italialaisyhtiön luottamuksellisia tarjoustietoja itävaltalaisyhtiölle. Syyttäjä on valittanut vapauttavasta tuomiosta.

Syytettyjen puolustukset sanovat potkujen syyksi luottamuksen menettämisen Mäkelään. Lisäksi syytettyjen mukaan kunnanhallituksella oli täysi oikeus perua tutkintapyyntö, jonka Mäkelä oli tehnyt.

Puolustukset myös vetoavat siihen, että syyttäjän täytyy osoittaa syytettyjen toiminnan tahallisuus ja tietoisuus rikoksista. Näin syyttäjä on myös sanonut tekevänsä.

"Ei olisi edennyt ilman Antti Rinnettä"

Useita syytettyjä puolustava oikeustieteen tohtori Kari Uoti kritisoi poliisia ja syyttäjää siitä, että poliisitoiminnan keinoin on tunkeuduttu normaalin poliittisen päätöksenteon alueelle.

Uoti esitti oikeudessa jopa, että asia ei olisi edennyt oikeusprosessiin, jos hissiyhtiön hallituksessa ei olisi ollut merkittävää valtakunnanpoliitikkoa. Kyse on SDP:n puheenjohtajasta Antti Rinteestä.

Osassa syytettyjen vastauksista myös esitetään, että syytepäätöksissä on rikottu yhdenvertaisuusperiaatetta.

Kirjallisissa vastauksissa kritisoidaan erään kunnanhallituksen jäsenen jättämistä syytteiden ulkopuolelle, vaikka jäsen osallistui päätökseen perua tutkintapyyntö. Syiksi vastauksissa hahmotellaan muun muassa kaveruutta Mäkelän kanssa ja tarvetta saada tällä menettelyllä todistaja juttuun.

Istunnon lopuksi kuultiin työsuojeluviranomaisen näkemys. Sen mukaan esimerkiksi syytettyjen kritiikki kunnanjohtajaa kohtaan ei ollut enää normaalia ja hyväksyttävää.

Valtionvarainministeriön päätöksellä syytetyt eivät voi ennen asian ratkeamista toimia luottamustehtävissä. Kunnanhallitus on valittanut päätöksestä.

Toistaiseksi kunnassa toimitaan päätöksen mukaan, mutta kunta on hakenut täytäntöönpanokieltoa.