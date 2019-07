Kittilän kuntapäättäjiä vastaan nostettiin taas virkarikossyytteitä – tällä kertaa kysymys on lakipalveluiden laskuttamisesta

Kittilän kuntapäättäjiä vastaan on nostettu taas syytteitä, tiedottaa Oulun syyttäjänvirasto. Kihlakunnansyyttäjä on nostanut syytteet virka-aseman väärinkäyttämisestä Kittilän kunnanhallituksen puheenjohtajana toiminutta Timo Kurulaa, hallintojohtaja Sanna Ylinampaa, kunnanjohtajan sijaisena toiminutta Kyösti Tornbergiä ja kuutta muuta vastaan. Vaihtoehtoisesti syyttäjä vaatii rangaistusta virkavelvollisuuden rikkomisesta ja tuottamuksellisesta virkavelvollisuuden rikkomisesta.

Nyt syytteen saaneista neljä oli syytettynä myös niin sanotussa virkarikoshaarassa, jossa käräjäoikeus hylkäsi perjantaina kaikkien syytteet.

Uudet syytteet koskevat syyttäjän mukaan oikeudellisen palvelun tilaamista, käyttämistä ja maksamista vuosina 2015–2017.

Jo aiemmin Kurulaa ja kahta muuta henkilöä vastaan nostettiin syytteet virkavelvollisuuden rikkomisesta ja törkeän petoksen yrityksestä. Näissäkin syytteissä on kysymys oikeudellisen avun hankkimisesta. Syyttäjä Sari Anttonen ajaa syytteitä molemmissa kokonaisuuksissa. Vuonna 2017 Anttonen kertoi, että

aiemmat syytteet koskevat oikeusavun hankkimista ja siitä aiheutuneen laskun maksattamista Kittilän kunnalla ilman, että kunta olisi tehnyt lakipalvelujen hankinnasta hankintapäätöstä.

Anttonen ei kommentoi nyt nostettujen syytteiden sisältöä vielä, sillä se tulee julkiseksi vasta, kun syytteet on luettu käräjäoikeudessa. Hän katsoo, että molemmat oikeudellisen avun hankkimiseen liittyvät laskutusasiat tulisi käsitellä yhdessä oikeudenkäynnissä.

Kaikki syytetyt ovat syyttäjän mukaan kiistäneet viimeisimmät syytteet.

Yksi syytetyistä pitää syytteen nostamista hämmästyttävänä

Yksi syytetyistä, Kittilän kunnanvaltuuston varapuheenjohtaja Yrjötapio Kivisaari lähetti pian syyttäjän jälkeen medialle tiedotteen, jossa hän hämmästelee saamaansa syytettä. Hän kertoi STT:lle puhelimitse, että hänen saamassaan syytteessä on kyse Kittilän kunnalle osoitetusta oikeudellisen neuvonantajan tarjoamien palveluiden ostolaskusta, jonka maksuunpanosta hän on ollut päättämässä kunnanhallituksen varajäsenenä. Kivisaaren näkemys on, että lasku ei ole perusteeton vaan kunta on hyötynyt työstä, josta on laskutettu.

– Kunnanhallitus päätti, että lasku tulisi maksaa. Päätöksestä valitettiin hallinto-oikeuteen, eikä sitä ole edelleenkään maksettu, Kivisaari sanoo.

Hänen mukaansa kunnanhallitukselle teetettiin myös lainopillinen selvitys, joka tukee tätä käsitystä.

– Kunnalle oli muodostunut maksuvelvollisuus kyseiseen laskuun, vaikka kunta ei olisikaan ollut alkuperäisen työn tilaaja, Kivisaari selventää.

Kun laskutusasioista syntyy ristiriitoja, hänen mukaansa kannattaa ensin maksaa lasku ja reklamoida siitä vasta sen jälkeen.

– Näin säästytään ainakin viivästyskoroilta ja turhilta perintäkuluilta. On hämmentävää, että syyttäjä nostaa syytteen asiasta, jossa laskua ei vielä edes ole maksettu koska asiasta on tehty valitus, jonka käsittely on edelleen kesken hallinto-oikeudessa.

Hän sanoo toimineensa asiassa virkavelvollisuutensa mukaisesti.

Käräjäoikeus hylkäsi sopan keskiössä olevat syytteet perjantaina

Niin kutsutussa virkarikoshaarassa saatiin käräjäoikeuden päätös jo viime viikolla. Lapin käräjäoikeus hylkäsi tuolloin kaikki syytteet. Oikeuden mukaan kuntapäättäjät eivät syyllistyneet virkarikoksiin peruuttaessaan kunnanjohtaja Anna Mäkelän tekemän tutkintapyynnön ja antaessaan tälle potkut vuonna 2014.

Mäkelä oli tehnyt tutkintapyynnön Levi Ski Resortin toimitusjohtajasta, jonka jälkeen kunnanhallitus peruutti tutkintapyynnön ja antoi Mäkelälle potkut.

Korkein hallinto-oikeus totesi aiemmin, että kunnanjohtajan erottaminen oli laitonta. Käräjäoikeuden mukaan kunnanvaltuuston päätös Mäkelän irtisanomisesta ei kuitenkaan ollut rikosoikeudellisesti lainvastainen eivätkä kunnanhallituksen, -valtuuston tai tilapäisen valiokunnan jäsenet rikkoneet irtisanomista koskevassa päätöksenteossa säännöksiä.

Käräjäoikeus päätyi siis hylkäämään kaikkien 27 entisen ja nykyisen kuntapäättäjän syytteet törkeästä virka-aseman väärinkäyttämisestä.

Perjantainen tuomio ei ole saanut vielä lainvoimaa, ja syyttäjät ovat kertoneet STT:lle todennäköisesti valittavansa tuomiosta.