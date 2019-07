Kittilän kuntapäättäjiä vastaan nostettiin taas virkarikossyytteitä

Kittilän kuntapäättäjiä vastaan on nostettu taas syytteitä, tiedottaa Oulun syyttäjänvirasto. Kihlakunnansyyttäjä on nostanut syytteet virka-aseman väärinkäyttämisestä Kittilän kunnanhallituksen puheenjohtajana toiminutta Timo Kurulaa, hallintojohtaja Sanna Ylinampaa, kunnanjohtajan sijaisena toiminutta Kyösti Tornbergiä ja kuutta muuta vastaan. Vaihtoehtoisesti syyttäjä on vaatinut rangaistusta virkavelvollisuuden rikkomisesta ja tuottamuksellisesta virkavelvollisuuden rikkomisesta.

Syytteet koskevat laittomasti tapahtunutta oikeudellisen palvelun tilaamista, käyttämistä ja maksamista vuosina 2015–2017.

Kaikki syytetyt ovat kiistäneet syytteet.