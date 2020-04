Kiuru: Testausmäärä kasvaa, kumppaneita haetaan kotimaasta ja ulkomailta

Koronaviruksen testauskapasiteettia nostetaan edelleen, kertoi perhe- ja peruspalveluministeri Krista Kiuru (sd.) hallituksen tiedotustilaisuudessa. Kiurun mukaan testauskapasiteetti voidaan lähiaikoina kaksinkertaistaa ja uusien kumppaneiden myötä pitkällä aikavälillä kolminkertaistaa. Tällä hetkellä testataan 2 500 näytettä päivässä.

Ministerin mukaan kapasiteetin kasvatukseen etsitään kumppaneita esimerkiksi yliopistoista ja yrityksistä sekä Suomesta että ulkomailta. Kumppaneita haetaan Aasiasta, mutta tarkempaa tietoa Kiuru ei vielä tiedotustilaisuudessa antanut.

Prosessin vaiheet kuntoon

Kiuru painotti, että Suomen strategia sisältää testausta, jäljitystä ja hoitoa. Näytteiden tulosten selvittyä on esimerkiksi selvitettävä tartuntaketjuja ja tehtävä eristyspäätöksiä, ja alkuvaiheessa on varmistettava muun muassa henkilöstön suojavälineiden riittävyys.

Testaamisella on Kiurun mukaan oltava selkeä käyttötarkoitus sekä hoidon että tartuntojen jäljityksen osalta. Jäljitykseenkin etsitään kumppaneita, ja vaihtoehtoja ovat esimerkiksi opiskelijat, yksityiset yritykset tai kiireettömästä hoidosta muihin tehtäviin siirretty sosiaali- ja terveysalan henkilökunta.

– Tärkeää on, että saamme prosessin osat siihen kuntoon, että testauksen numeraalinen lisääminen entisestään on mahdollista, hän sanoi.

Kiurun mukaan testauskapasiteettia laajennetaan niin, että kaikki testiä tarvitsevat todella pääsevät testattavaksi maantieteellisestä sijainnistaan huolimatta.

– Yhdenvertaisuutta tulee entisestään parantaa, hän lausui.

Edessä myös exit

Kiuru huomautti, että myös rajoitusten poistoon eli niin kutsuttuun exitiin on varauduttava. Tutkijat ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) kehittävät diagnostiikkaa ja vasta-ainetestaukseen soveltuvia menetelmiä, joita tarvitaan nopeasti käyttöön paremman tilannekuvan saamiseksi ja antamaan tietoa pitkän tähtäimen testaustarpeista.

Sairastuneiden potilaiden lisäksi Kiuru sanoo vasta-ainetestauksen tarjoavan tärkeää strategista tietoa. Tällä voidaan ministerin mukaan selvittää, kuka on jo sairastanut virustaudin oireettomana ja mahdollisesti tietämättään.

THL:n johtaja Mika Salminen korosti vasta-ainetestien luotettavuuden merkitystä. Hänen mukaansa Euroopassa on tuotu markkinoille tuotteita, joiden luotettavuus on ollut huono ja materiaalia on siksi mennyt suoraan roskiin. Tähän tilanteeseen ei hänen mukaansa Suomessa tietenkään haluta joutua.

– Tämä on myös potilasturvallisuusasia. Laatu pitää olla kohdallaan.

Salminen sanoo, että THL on yhdessä yliopistojen kanssa aloittamassa ehkä jo ensi viikolla hanketta, jonka kautta kansalaisia lähestytään väestöedustavasti vasta-ainetestauksella.