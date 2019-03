Sosiaali- ja terveysvaliokunnan puheenjohtaja Krista Kiuru (sd.) kiittelee perhe- ja peruspalveluministeri Annika Saarikkoa (kesk.) terveysjättien ojentamisesta.

Sunnuntaina julkaisemassaan tiedotteessa Saarikko haukkui terveysjättejä malttamattomuudesta sekä huonosta yhteiskunnallisen ilmapiirin lukutaidosta ja tilannetajusta.

Ministeri viittasi lauantaina STT:nkin julkaisemaan uutiseen siitä, että Pihlajalinnan , Mehiläisen ja Terveystalon toimitusjohtajat vaativat kuntien sote-palveluiden ulkoistamista rajoittavan lain kumoamista. Saarikon mukaan yksityiset terveysjätit pyrkivät edistämään omaa liiketoimintaansa kuntien taloudellisella ahdingolla.

– Rajoituslain purkamista vaatineilla yrityksillä olisi syytä tarkistaa yhteiskunnalliset kuiskaajansa, Saarikko vinkkaa.

Ahneita puheita, ei opittuja läksyjä

Kiurun mielestä terveysjättien "ahneet puheet" kertovat siitä, ettei alalla ole vieläkään opittu tärkeintä läksyä.

– On syytä vahvasti välittää moraalinen paheksunta siitä, että terveysjätit kehtaavat kaiken tapahtuneen jälkeenkin pyrkiä siihen, että heillä olisi mahdollisuus jälleen kerran tehdä voittoa sairailla.

Saarikonkin mielestä terveysjätit rohkaisevat osaoptimointiin ja pikavoittoihin, eivät yhteiskunnalliseen kokonaisetuun. Samalla ministeri sälytti vastuuta soten kaatumisesta oppositiolle.

– Tämä on todellinen ”markkinamalli” – ja tätä eduskunnan oppositio ei ehkä ihan loppuun asti miettinyt hallituksen sote-mallia nimitellessään ja kaataessaan. Siinä sentään julkinen palveluiden järjestäjä olisi ollut kuskin paikalla ja sinänsä hyvät yksityiset palveluntuottajat turvavöissä kyydissä, tiedotteessa lukee.

Kiurun mielestä sekä kunnille että terveysyhtiöille pitää nyt viestittää vahvaa yhteiskunnallista tahtotilaa.

– Nyt ei ole aika ulkoistuksille vaan yhteistyölle siinä, miten sote-palvelut järjestetään.

Kiuru toteaa, että sosiaali- ja terveyspalveluissa voitaisiin ottaa käyttöön sama lähtökohta kuin perusopetuslaissa, eli voitontavoittelu voitaisiin kieltää lakiin kirjattavin rajoituksin. Hän kaipaa myös keskustelua siitä, pitäisikö voimassa olevaa ulkoistusten raja-arvoa kiristää 30 prosentista 15 prosenttiin.

Orpo ja Elo pitävät kiinni rajoituksista

Myös valtiovarainministeri Petteri Orpo (kok.) totesi Twitterissä, että terveysyritysten on syytä hillitä puheitaan. Sekä Saarikko tiedotteessaan että Orpo tviitissään toteaa, että sote-palveluiden rajoituslaki on pidettävä voimassa siihen asti, että sosiaali- ja terveydenhuollon uudesta järjestämistavasta on linjattu.

Sinisen tulevaisuuden eduskuntaryhmän puheenjohtaja Simon Elo haluaa niin ikään pitää kiinni rajoituslaista.

– Terveysalan yritykset haluavat päästä vapaasti vuolemaan kultaa, mutta rajoituslaki on pidettävä voimassa, hän sanoo Twitterissä.