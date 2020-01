Perhe- ja peruspalveluministeri Krista Kiuru (sd.) ilmoitti tänään tiedotustilaisuudessa, että sosiaali- ja terveydenhuollon uudistuksella on tälläkin hallituskaudella kiire. Hänen mukaansa eduskunnan perustuslakivaliokunnan reunaraamit uudistustyölle ovat sen verran tiukat, että ennen kuin sote-uudistus voidaan puhaltaa kentällä käyntiin, kaikki soten substanssilait on päivitettävä. Tämä tarkoittaa Kiurun mukaan sote100-projektia eli sitä, että sen verran lakeja on vietävä eduskunnassa läpi ennen kuin sote rakenteellisesti starttaa maakunnissa. Hänen mukaansa tämä haastaa lainsäädäntöä, sillä varsinaisena sote-lakina tunnetun lainsäädännön pitää olla valmis ennen kuin substanssilakeja voidaan päivittää.

– Siltä osin uutinen tänään on se, että lainsäädännön tulee olla eduskunnassa tämän vuoden loppuun mennessä, Kiuru sanoi.

Kiuru sanoi hoputtavansa kansakuntaa sote-kiireellä, vaikka hallituskausi on vasta alussa.

Kiurun mukaan tämän kevään aikana sote pitää kaivaa kentällä naftaliinista.

– Ollaan varmasti siinä tilanteessa, että kentällä sotea sekä rakastetaan että vihataan. Uudistus on kuitenkin sellainen, että se ei jää odottamaan.

Hän sanoo, että alueilla kierretään virkavetoisesti, mutta hän käy myös ministerinä puhaltamassa alueilla soteen liikettä.

Kiuru sanoo tiedotustilaisuudessa, että rakenneuudistuksen osalta hallituksella on tänä vuonna näytön paikka. Hän kertoo, että on saanut olla ministerinä rauhassa, sillä monilla mielenmaisema on mollivoittoinen ja monet kentällä uskovat, että sote-uudistusta "voidaan katsella sitten myöhemmin".

Ministeriöltä 190 miljoonaa euroa valtionavustuksia sote-palvelujen kehittämiseen

Tiedotustilaisuudessa kerrottiin lisäksi, että sosiaali- ja terveysministeriön valtionavustushaut avautuvat maanantaina. Kahdesta sote-uudistukseen liittyvästä valtionavustushausta voi hakea rahoitusta palvelujen kehittämiseen ja sote-rakenneuudistuksen valmisteluun.

Tänä vuonna Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskus -ohjelmasta alueille jaetaan 70 miljoonaa euroa. Kuluvan vuoden haussa painotetaan erityisesti palveluiden saatavuutta edistäviä toimia perusterveydenhuollossa, sosiaalihuollossa, mielenterveyspalveluissa ja monialaisessa kuntoutuksessa.

Kiurun mukaan sosiaali- ja terveysministeriö käy tammi-helmikuun aikana alueiden kanssa kahdenkeskiset keskustelut sosiaali- ja terveydenhuollon kehittämisestä.

Hänen mukaansa eri puolella Suomea palveluiden erot ovat suuret, ja nyt halutaan ottaa alueiden erityispiirteet huomioon.

Rakenneuudistusrahoitus on tarkoitettu vapaaehtoiseen alueelliseen yhteistyöhön ja yhteiseen valmisteluun. Avustuksia on jaossa yhteensä 120 miljoonaa euroa.

Valtionavustusta myönnetään etenkin sote-palveluiden järjestämistehtävän kehittämiseen ja yhtenäistämiseen, ministeriö sanoo tiedotteessa. Avustuksilla voidaan myös jatkaa niiden alueellisten ratkaisujen kehittämistä, jotka aloitettiin Juha Sipilän (kesk.) hallituksen aikana.

– Alueilla on tehty paljon työtä rakenteiden ja tietojärjestelmien kehittämiseksi. On tärkeää, että kehitystyöhön tulee mahdollisimman vähän katkoksia, Kiuru sanoo.

Rahoitusta voivat hakea kunnat ja kuntayhtymät. Valtionavustusta myönnetään usean kunnan yhteisiin hankkeisiin. Pääsääntöisesti edellytetään vähintään 80 prosenttia maakunnan väestöpohjasta.