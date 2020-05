Kiuruvedellä sijaitsevan hoivakodin koronakuolemista alkoi esitutkinta, poliisi epäilee muun muassa kuolemantuottamuksia

Itä-Suomen poliisi on aloittanut esitutkinnan Kiuruvedellä sijaitsevan hoivakodin koronaviruskuolemista. Hoivakoti Kallionsydämen asukkaista on kuollut koronaan poliisin mukaan jo 12. Kallionsydän on 30-paikkainen hoivakoti, joka tarjoaa ympärivuorokautista hoivaa ikäihmisille.

Rikosnimikkeet esitutkinnassa ovat työturvallisuusrikos, virkavelvollisuuden rikkominen ja väärän todistuksen antaminen viranomaiselle. Lisäksi tutkinnassa on useita epäiltyjä kuolemantuottamuksia ja vammantuottamuksia sekä vaaran aiheuttamisia. Rikosnimikkeet voivat tarkentua tutkinnan edetessä ja niitä voi tulla lisää.

– Voisi sanoa, että tässä vaiheessa on enemmän kuin kymmenen henkeä epäiltynä eivätkä kaikki rikosnimikkeet tietenkään koske kaikkia, rikoskomisario Minna Immonen Itä-Suomen poliisista kertoo STT:lle.

Koronavirusepidemia alkoi huhtikuun alussa

Koronavirus pääsi leviämään hoivakodissa maalis-huhtikuun taitteessa, ja tartuntoja todettiin nopeasti useilla asukkailla ja henkilökunnalla. Hoivakoti siirtyi koronavirusepidemian vuoksi kiirastorstaina hoivayhtiö Attendolta Ylä-Savon sote-kuntayhtymän vastuulle.

Virkarikosnimikkeen perusteella epäiltynä on myös virkamies tai virkamiehiä. Ainakin pääsääntönä on, että kun myydään hoitosuhde yksityiselle palveluntarjoajalle, kaupungilla tai kunnalla säilyy valvontavastuu siitä, että hoito on asianmukaista ja laadukasta.

Usein vastuuketjujen selvittäminen vie aikaa virkarikos- ja työrikoksissa, eivätkä vastuut ole välttämättä selvärajaisia. Poliisi ei vielä ota kantaa siihen, missä asemassa ja kenen palveluksessa epäillyt ovat toimineet.

– Tässä vaiheessa emme voi antaa tietoa siitä, miten vastuu kohdentuu. On paljon henkilöitä kuulematta, eikä ole tarkoituksenmukaista, että he tulevat tietämään asemastaan ennen aikojaan. Kyseessä on myös pieni kunta, emmekä halua leimata ketään epäilyjen alkuvaiheessa.

Poliisi arvioi, että esitutkinta tulee kestämään useita kuukausia. Kuulusteltavia tulee olemaan tämän hetken arvion mukaan viitisenkymmentä.

Poliisi aikoo tiedottaa asiasta lisää seuraavan kerran perjantaina 22. toukokuuta.