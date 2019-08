Kiusallinen järvisyyhy riivaa Laukaassa kahta uimarantaa

Mitä tehdä, kun uinnin jälkeen iho punottaa ja siihen ilmestyy pieniä punaisia, kutiavia näppylöitä? Välttämättä ei tarvitse tehdä muuta kuin käydä suihkussa, sillä kutinan aiheuttaja saattaa varsinkin näin loppukesästä olla järvisyyhy.

Keski-Suomessa Laukaassa on havaittu heinäkuun lopussa järvisyyhyä kahdella uimarannalla: Vehniän uimarannalla ja Lievestuoreen Haarlan uimarannalla.

Järvisyyhy on kiusallinen, mutta muutoin vaaraton vaiva, jonka aiheuttaa vesilintujen loinen, mikroskooppisen pieni imumato. Uinnin jälkeen ihoa pistelee ja siihen ilmestyy pieniä punaisia täpliä ja myöhemmin kutiavia näppylöitä tai laajempaakin punoitusta. Yleensä oireet häviävät parissa päivässä. Imumatojen kiinnittymistä ihoon voi vähentää käymällä suihkussa ja kuivaamalla ihon pyyhkeellä heti uinnin jälkeen.

Laukaassa järvisyyhy ei ole mikään tavaton ilmestys, vaan johtava ympäristöterveystarkastaja Miia Valkonen kertoo, että syyhyä on havaittu yleensä samoilla rannoilla vuodesta toiseen.

– Parina viime vuonna havaintoja on kuitenkin tullut enemmälti, hän sanoo.

Sen sijaan Jyväskylän seudun muissa kunnissa ei järvisyyhystä ole tullut ilmoituksia.

– Ei ole ollut ainakaan asiakasyhteydenottoja, muutoinhan me emme asiasta välttämättä tiedäkään, ympäristöterveystarkastaja Kirsti Leppänen Jyväskylän kaupungilta sanoo.

Muutoinkin järvisyyhy on hänen mukaansa harvinainen vieras Jyväskylän uimarannoilla.

Leppänen kertoo, että järvisyyhy on yleisempi rannoilla, joissa on paljon ruovikkoa ja vesilintuja. Ennemminkin havaintoja ja ilmoituksia on tullut perinteisesti sinilevästä, vaikka kuluva kesä on ollut sinilevänkin suhteen rauhallinen.

Jyväskylän ympäristöterveydenhuolto vastaa Jyväskylän lisäksi Hankasalmen, Joutsan, Luhangan, Multian, Muuramen, Petäjäveden, Toivakan ja Uuraisten uimarantojen tarkastuksista.