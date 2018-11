Kiusatun Konstan äiti: "Poikani voi paremmin kuin vuosiin, hän on iloinen kuin peipponen" – Pylkkäset kiittävät ihmisiä siitä, että he ovat tuominneet kiusaamisen

– Poikani Konsta voi paremmin kuin vuosiin, kirjoitti jyväskyläläinen Tuula Pylkkänen kiitosviestissään, jonka hän julkaisi Jyväskylän Puskaradio -Facebook-ryhmässä.

Jyväskylän Palokassa asuvan Konsta Pylkkäsen, 28, tarina nousi julkisuuteen syyskuussa, kun Pylkkäsen äidin mitta tuli täyteen. Lievästi kehitysvammaista Pylkkästä oli kiusattu vuosia. Paikallinen nuoriso oli nimitellyt Pylkkästä, kajonnut hänen tavaroihinsa ja jopa tunkeutunut hänen kotiinsa käyttämään päihteitä ja hajottamaan paikkoja. Tuula Pylkkänen julkaisi tuolloin Jyväskylän Puskaradio -ryhmässä viestin, jossa hän kertoi poikansa tilanteesta.

Kun perhe toi tarinansa julkisuuteen, alkoi Pylkkäselle sataa yhteydenottoja ja kannustavia tsemppiviestejä. Nyt Konsta on äitinsä mukaan aivan kuin eri mies: hän on saanut uusia kavereita ja hänellä on paljon menoja.

Konsta Pylkkänen vahvistaa äitinsä sanat: elämä tuntuu nyt paljon paremmalta, eikä ahdistusoireita ole ollut kuukauteen. Kiusaaminen on loppunut kokonaan, ja nykyisin Konsta Pylkkänen saa liikkua kaupungillakin ihan rauhassa. Myös kotona voi olla levollisin mielin, sillä ei ole tarvinnut pelätä, että kukaan ilmaantuisi ovelle.

– Olen saanut uusia ystäviä ja paljon tukea. Facebookissa on paljon tykkääjiä ja kommentteja. Olen nykyään tyytyväinen elämääni. Helpottaa myös kun tiedän, ettei äidin ja siskon tarvitse olla minusta huolissaan, Pylkkänen kertoo.

Konsta Pylkkänen kiittää kaikkia ihmisiä, joilta on saanut tukea.

"Hyviä ihmisiä on hirveän paljon"

Myös Konstan äiti Tuula Pylkkänen kiittää Facebookissa ihmisiä tuesta ja siitä, että tietää suurimman osan ihmisistä olevan nyt hänen poikansa puolella.

– Hänellä menee hyvin ja hän on iloinen kuin peipponen! Muutos on valtava, sillä pelkäsin jo tosissani hänen mielenterveytensä puolesta, kun hän oli niin ahdistunut ja satuttikin itseään. Lopulta tarvittiin vain ystäviä ja muutos minun asenteessani, että tätä ei tarvitse sietää, Tuula Pylkkänen kertoo.

Konsta Pylkkänen, 28, avautui rajusta kiusaamisesta mediassa – nyt hänelle sataa tukea, kannustusta ja kaveripyyntöjä

Tuula Pylkkänen on vaikuttunut siitä, kuinka ihmiset ovat nousseet yhdessä puolustamaan Konstaa kiusaajia vastaan. Sen ansiosta Konsta Pylkkänen voi nyt hyvin ja on saanut olla rauhassa kiusaajilta. Tuula Pylkkänen toivoo, että kiusaaminen tuomittaisiin jatkossakin avoimesti.

– Nyt ihmiset ovat sanoneet yhdessä ääneen, että ketään ei kiusata piste. Hyviä ihmisiä on hirveän paljon. Konstalla on nyt asiat hyvin, mutta toimimalla näin jatkossakin, voidaan auttaa muitakin nuoria, jotka ovat samassa tilanteessa kuin Konsta oli. Kiusaamista ei tule hyväksyä, Tuula Pylkkänen toteaa.