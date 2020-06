Kivien heittely ja ilotulitteiden ampuminen poliisia kohti vaikuttaa päähänpistolta, poliisi sanoo

Helsingissä Hietaniemen rannan välikohtaus vaikuttaa päihtyneiden nuorten päähänpistolta, poliisi kertoo. Poliisi kertoo, että se on kuulustellut kiinniotettuja nuoria.

Lauantaina poliisi kertoi, että nuorisojoukko oli heittänyt kiviä ja ampunut ilotulitusraketteja juhannusyönä kohti poliiseja ja poliisiautoja Hietaniemen uimarannalla. Poliisi oli alun perin mennyt paikalle lopettamaan nuorisoporukoiden joukkotappelun.

Kaksi poliisia loukkaantui ilotulitteista lievästi.

Poliisin mukaan tapahtumat eivät vaikuta suunnitelmallisilta eivätkä vaikuta liittyneen ympäri maailmaa järjestettyihin Black Lives Matter -mielenosoituksiin. Näissä mielenosoituksissa on muun muassa protestoitu poliisin käyttämää väkivaltaa.

Silminnäkijähavaintojen mukaan paikan päällä kuitenkin huudettiin Black Lives Matter -henkisiä huutoja, poliisi kertoo.

– Vaikuttaa siltä, että päihteillä on ollut osuutta asiaan ja toisten antamasta huonosta esimerkistä on tullut tunne, että on kiva vastustaa poliisia, päivystävä tutkinnanjohtaja, rikoskomisario Kirsi Kanth sanoo tiedotteessa.

Kolmea epäillään rikoksesta

Poliisin mukaan tapahtuma-aikaan rannalla oli satoja nuoria, joista kuitenkin valtaosa pysytteli tilanteen ulkopuolella.

Poliisi otti rannalla kiinni viisi nuorta miestä. Heistä kolmea epäillään rikoksesta, ja kaksi otettiin kiinni niskoittelusta. Kaikki viisi miestä vapautettiin lauantain aikana.

Poliisi tutkii juhannusyön tapahtumia virkamiehen väkivaltaisena vastustamisena, vahingontekona, pahoinpitelynä ja räjähderikoksena.