Kivijärven Leijonat juhlivat ensi viikonloppuna 50-vuotisuuttaan

Kivijärvelle perustettiin oma Lions Club vuonna 1969 ja puolivuosisataista taivalta juhlistetaan ensi sunnuntaina. Perustamiskirjassa on 21 nimeä. Perustajista Pentti Ruohonen, 90, on edelleen aktiivisesti mukana toiminnassa.

Lions Club Kivijärvi on aikojen kuluessa kaunistanut kyläkuvaa valaisemalla kirkon, rakentamalla suihkulähteen ja osallistumalla kukkopatsaan hankkimiseen.

Joka vuosi leijonat sytyttävät itsenäisyyspäivän kynttilät sankarihaudoille ja tarjoavat kyytiä yksinäisten joulujuhlaan. Paljon muutakin on tehty ja tehdään yhä: sotaveteraan lesken talo on maalattu ja 9-luokkalaisia ja ylioppilaita muistetaan stipendeillä. Vuoden ensimmäinen vauva huomioidaan, eskarilaisille on hankittu potkupyöriä ja nuorille videokuvaus- ja editointilaitteita.

Varoja hyväntekemiseen on kerätty muun muassa puhelin- ja palvelumuistiolla.