Kivijärven talousluvuissa ei ole hurraamista: tulos heikkeni vuodessa 600000 euroa

Kivijärven viime vuoden talousluvut ovat huolestuttavat. 1 100 asukkaan kunnan toiminta ylsi vain 39 000 euron vuosikatteeseen. Se ei lähellekään riitä kattamaan yli poistoja, niinpä vuoden 2018 tilikauden tulos on 717 000 euroa alijäämäinen. Tulos heikentyi vuodessa noin 600 000 euroa.

Kunnan tase vielä kestää alijäämän, sillä aikaisempia kattamattomia alijäämiä ei ole. Kumulatiivista ylijäämää on vielä 3,1 miljoonaa euroa, mutta tätä vauhtia ne on pian syöty.

Kunnan saamat valtionosuudet laskivat 427 000 euroa ja verotulot alittivat arvion 80 000 eurolla. Kunnan menot kasvoivat 250 000 eurolla.

Tulosta heikensi myös Sompalan rivitalojen myynti: osakepääoman arvonalennus on 168 000 euroa ja kunnalta jäi saatavia asuntoyhtiöltä 207 000 euroa. Lainaa kunnalla on 3 860 euroa asukasta kohden. Koko kuntakonsernin lainakanta on 7 707 euroa henkeä kohti.

Kunnan taloudenhoito tarvitsee tasapainosta, sillä lähivuodet eivät muutoin tuo helpotusta. Valtionosuudet jatkavat laskua ja Keski-Suomen Verkkoholding Oy:n lainatakauksia saattaa realisoitua maksuun 1,7 miljoonaa euroa.