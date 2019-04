Kivijärvi johtaa Keski-Suomen aktiivisuudessa – katso tästä kuntasi äänestysprosentti

Eduskuntavaalien ennakkoäänestys jatkui perjantaina vilkkaana. Kolmannen päivän iltaan mennessä äänestämässä oli käynyt jo 16,2 prosenttia äänioikeutetuista eli yli 690 000 kappaletta. Keski-Suomessa äänestysprosentti nousi vielä enemmän: 17 prosenttiin.

Äänestysvilkkaudessa johtaa Kivijärvi, jossa jo 24,2 prosenttia on antanut äänensä.

Yli 20 prosenttiin on ehditty myös Viitasaarella, Saarijärvellä, Kuhmoisissa, Konnevedellä, Kyyjärvellä ja Joutsassa. Häntäpäässä on Petäjävesi, jossa ennakkoäänestäneitä on 10,9 prosenttia äänioikeutetuista. Myös Uuraisten (13,9) ja Laukaan (12,8) äänestäjät ovat käyneet ennakkoäänestämässä verkkaisesti.

Jyväskylässä äänestäneitä on tähän mennessä 17,2 prosenttia.

Äänestysvilkkaus laski hieman kahdesta ensimmäisestä päivästä: ensimmäisinä päivinä äänensä käytti 5,7 ja 5,6 prosenttia äänioikeutetuista ja kolmantena tasan 5 prosenttia koko maassa. Ennakkoäänestys jatkuu kotimaassa tiistaihin asti.