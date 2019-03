Kivun kautta tasapainoon – Juha Sipilä tietää työllisyystoimien koetelleen osaa kansasta

Keskustan puoluejohtaja nosti vaalikiertueellaan Jyväskylässä esille työllisyyden paranemisen, mutta myönsi, että tavoitteen saavuttamisessa on jouduttu käyttämään ikäviltäkin tuntuvia keinoja.

– En kuitenkaan näe, millä muilla keinoin neljän vuoden aikana olisimme päässeet yhtä hyvään tilanteeseen kuin missä nyt olemme, Sipilä vastasi opiskelija Samuli Jääskeläiselle tämän kritisoidessa koulutusleikkauksia, kiky-sopimusta ja aktiivimallia.

Sipilä muistutti, että talous oli kuralla kun hallitus aloitti, ja nyt se on tasapainossa.

– Omalle kohdalleni kaikki tuo toimet ovat osuneet, joten siksi niistä kysyin. Vastaus oli, no, poliitikon vastaus, Jääskeläinen hymähti.

Syntyvyys ja lapsiperheiden tilanne askarrutti Tarmo Kemppaista, joka uteli Sipilältä keinoja näiden kohentamiseksi. Yhtä mieltä Kemppainen ja Sipilä olivat muun muassa lapsilisän merkityksestä.

– Syntyvyyteen vaikuttaa myös usko tulevaisuuteen myös taloudellisessa mielessä, ja nyt kun työllisyys on saatu kasvuun, tätäkin uskoa toivottavasti nuorilla taas on. Työllisyyttä on saatava yhä korkeammalle, Sipilä sanoi.

Sipilältä kysyttiin myös muun muassa turvapaikanhakijoiden ihmisoikeuskysymyksistä ja pienten eläkkeiden riittämättömyydestä.

Pitkän päivän tehnyt Sipilä ei ehtinyt kiertää yleisön joukossa kuin hetken, joten kaikki halukkaat eivät tällä kertaa ehtineet huolineen hänen puheilleen. Uuttera mies kannusti puolueen keskisuomalaisia kansanedustajaehdokkaita ja tapasi äänestäjiä päivän aikana Jyväskylässä, Muuramessa, Saarijärvellä, Viitasaarella ja Äänekoskella.

Koska aikaa vapaalle keskustelulle oli melko vähän, Sipilä kertoi yleisesti puolueen vaaliteemoista.

– Menneen hallituskauden tärkein asia on, että 140 000 suomalaista enemmän kuin aikaisemmin on töissä. Jatkossa tärkeintä on saada työllistymisen edistämiseksi kohtaanto-ongelma pois, ja meidän ratkaisumme siihen on 1 000 uutta opettajaa tai ohjaajaa tukemaan oppisopimuskoulutusta työpaikoilla ja näin täsmäkouluttaa ihmisiä, Sipilä sanoi.

Toinen tärkeä tavoite keskustalla on lisätä paikallista sopimista työpaikoilla.

– Siinä olemme Suomessa vielä selkeästi kilpailijoitamme jäljessä, Sipilä muistutti.

Jos työllisyyden kasvaa ja liikkumavaraa julkiseen talouteen saadaan, keskusta käyttäisi Sipilän mukaan sitä ensisijaisesti perusturvan parantamiseen, palvelujen parantamiseen sekä koulutukseen, tuotekehitykseen ja tutkimukseen.

Keski-Suomen päivänään Sipilä antoi tunnustusta maakunnalle siitä, että paikallisista vahvuuksista on rakennettu osaamista ja työllisyyttä.

– Täällä on myös yliopistolla erityistä osaamista sote-ict-ratkaisuissa, ja vaikka sote jäi nyt kesken, Keski-Suomen malli kelpaa koko Suomelle malliksi, Sipilä sanoi.