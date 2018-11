Koas lahjoitti 20 000 euroa JAMKille -"Rohkaisemme muitakin lahjoituksiin"

Keski-Suomen opiskelija-asuntosäätiö Koas on lahjoittanut 20 000 euroa Jyväskylän ammattikorkeakoululle (JAMK) osana koulun varanhankintakampanjaa, joka alkoi viime talvena. Lahjoitukset käytetään koulutuksen kehittämiseen ja tulevaisuuden työelämän tarpeisiin.

Valtio on varannut vastinrahoitukseen yhteensä 24 miljoonaa euroa.

– Koasin asukkaista 36 prosenttia on ammattikorkeakoulun opiskelijoita. Siksi JAMKin menestys on meille tärkeää. Haluamme myös rohkaista muita alueen yrityksiä lahjoituksiin. Korkeakoulujen merkitys koko Jyväskylän elinvoimaisuudelle on valtava, Koasin toimitusjohtaja Matti Tanskanen toteaa.