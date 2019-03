Kohvajäätä on nyt paljon – se heikentää jäiden kantavuutta

Suomen ympäristökeskuksen mukaan jään kantavuuden arviointi on nyt vaikeaa. Sitä vaikeuttaa teräsjään osuuden pienuus paksuudesta. Keskuksen verkkopalvelun mukaan monella järvellä jäät eivät ole vahvistuneet maaliskuun aikana lainkaan. Paikoitellen jään kokonaispaksuus on kasvanut maaliskuussa yli 10 senttiä ilman jään kantavuuden kohentumista. Paksuuskasvu on lähes kokonaan haurasta kohvajäätä, joka voi sisältää vesikerroksiakin.

Keski-Suomen järvien jäänpaksuudet ovat enimmäkseen 45–60 senttiä. Järviwikin tuorein kansalaisen kirjaama mittamerkintä Päijänteeltä on 52 senttiä.

Ympäristöhallinnon verkkopalvelun jääkartan päivitys on yhdeksän päivän takaa. Sen mukaan Päijänteellä Sysmän Verkkosaaren pisteellä ja Petäjäveden Karikkoselällä paksuutta oli 49 senttiä. Konneveden Näreselän havaintopaikalla jäätä oli 48 senttiä ja Hankasalmen Kuuhankavedellä 56 senttiä.

Asiantuntijoiden mukaan maan etelä- ja keskiosissa jokien jäillä ei tule enää liikkua. Lisäksi järvien jäillä on syytä erityiseen varovaisuuteen, koska jäät heikkenevät auringonpaisteessa ja virtapaikoissa nopeasti. Monelta joelta jäät ovat jo lähteneet erityisesti etelä- ja lounaisrannikolla.

Vedenkorkeudet alhaalla

Verkkopalvelu kertoo, että Etelä-Suomen pienten järvien vedenkorkeudet ovat vielä paikoin tavanomaista korkeammalla. Pinnat jäivät korkealle lauhan helmikuun jäljiltä, ja ovat nyt nousussa nyt sulamisvesien kertyessä. Keski-Suomessa, Pirkanmaalla sekä Hämeessä järvien vedenpinnat ovat sen sijaan paikoin poikkeuksellisen alhaalla.

Längelmävesi, Päijänne, Keitele ja Tarjanne ovat noin 30-40 cm ajankohdan keskimääräistä alempana. Ympäristökeskuksen ennusteen mukaan järvien pinnat jäävät tavanomaisia kevättasoja alemmaksi. Päijänteen lähtövirtaama on nyt pinnan nousun alkaessa ajankohtaan nähden ennätyksellisen pieni. Jatkamalla hyvin pienillä juoksutuksilla Päijänteen pinta noussee alkukesäksi melko lähelle ajankohdan mediaanitasoa, mutta on jäämässä kuitenkin hiukan sitä alemmaksi.