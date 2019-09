Koirahyökkäyksistä tehtyjen ilmoitusten määrä kasvoi viime vuonna

Poliisille ilmoitettujen koirahyökkäysten määrä on kasvanut viime vuosina. Suuntaa antavien lukujen mukaan poliisi sai viime vuonna 876 ilmoitusta koirien hyökkäyksistä. Vuonna 2017 määrä oli 788 kappaletta. Rikosnimikkeinä hyökkäyksissä voivat olla esimerkiksi vammantuottamus tai eläimen vartioimatta jättö.

Tänä vuonna syyskuun loppupuolella poliisille on tehty koirien hyökkäyksistä 622 ilmoitusta, joten ilmoitusten kuukausittainen keskiarvo noudattelee lähes viime vuoden lukemia.

Vakuutusyhtiöiden ja Kennelliiton arvioiden mukaan ilmoitusten määrän kasvu voi johtua koirien määrän lisääntymisestä ja toisaalta aiheen näkyvyydestä mediassa viime vuosina.

Uusia ilmoituksia viikoittain

Myös vakuutusyhtiöt ovat huomanneet saman suuntauksen ja uusia ilmoituksia koirien hyökkäyksistä tulee niille viikoittain.

– Vahingot ovat pääasiassa koiran puremia, jotka kohdistuvat ihmiseen tai toiseen eläimeen. Yleensä koiran purema ihminen on ennestään tuntematon. Koiraan on voitu myös kompastua, kun koira on ”kampannut” ohikulkijan tai koira on voinut hypyillään kaataa ihmisen, kertoo LähiTapiolan korvauspäällikkö Matti Karimäki.

Karimäen mukaan koiravahinkoja tapahtuu esimerkiksi lenkkipoluilla, koirapuistoissa ja koirien päästessä karkuun omistajaltaan. Tapaukset vaihtelevat paljon.

Pohjola Vakuutuksen henkilöasiakkaiden omaisuusvakuutuspalveluista vastaavan johtajan Markus Uimosen mukaan tyypillisimpiin vahinkokuvauksiin kuuluvat tilanteet, joissa koirien välille syntyy tappelu ja ulkoiluttaja yrittää erottaa niitä toisistaan ja saa pureman tai koira on vapaana ja juoksee ohikulkevan kävelijän tai pyöräilijän luokse ja näykkää tätä jalasta tai kädestä.

Lemmikkikoiria suuri määrä

Lemmikkikoirien määrä on Suomessa suurempi kuin koskaan aiemmin, noin 700 000 yksilöä viimeisimmän vuoden 2016 tilastokeskuksen tiedon mukaan.

Suomessa koirille ei ole rekisteröintipakkoa. Maa- ja metsätalousministeriön arvion mukaan koirien rekisteröinti on tulossa pakolliseksi aikaisintaan vuonna 2022.

Viime vuonna Helsingin poliisi perusti erillisen eläinrikosten tutkimusryhmän, joka tutkii koirahyökkäysten ohella eläimiin kohdistuvia rikoksia.