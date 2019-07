Koirana kuumassa autossa – Keskisuomalaisen toimittaja lukitsi itsensä helteellä autoon kokeakseen lemmikkien kohtalon

Jokainen vanhempi tai lemmikinomistaja tietää, ettei pientä lasta tai eläintä voi jättää autoon kesähelteillä. No, Keskisuomalainen päätti tehdä juuri tämän lapsenmielisellä toimittajalla.

Auto lämpenee auringonpaisteessa kasvihuoneen lailla helposti viiteen–kuuteenkymmeneen asteeseen, kuumalla säällä jopa kojelaudan muoveja sulattavaan 80 asteeseen. Kauanko kuumassa autossa voi istuskella ennen pakokauhun iskemistä?

Olemme valinneet testin ajankohdaksi yhden vuoden kuumimmista päivistä, lauantain 27.7. Ilmatieteen laitos on varoitellut keskisuomalaisia tukalasta helteestä, joka saattaa heikentää perusterveenkin toimintakykyä ja viedä vähemmän perusterveet sairastuvalle.

Keskisuomalaisen testissä auton paikka on, totta kai, aiemmassa testissä (KSML 25.7.) Jyväskylän kuumimmaksi paikaksi todettu Tourulan K-Raudan parkkipaikka. Ikkunoiden ulkopuolellakin on lämpöä yli 35 astetta. Mikä voisi mennä vikaan?

Aloitamme testin kello 14.08. Olen itsevarma, olenhan minä nyt suomalaisena miehenä saunonut paljon kuumemmassakin kuin auringon lämmittämässä autossa.

Heti auton oven suljettuani huomaan, ettei auto ole sama asia kuin sauna. Tila on moninkertaisesti pienempi, eikä ilma vaihdu tiivisteiden takia ollenkaan. Raikastavaa vesihöyryä ei tule mistään.

20 minuuttia myöhemmin autossa on pään tasolla jo yli 50 astetta lämmintä. Jalkatilan ”raikas” 35 astetta helpottaa vähän. Paahde ei hellitä hetkeksikään, sillä taivas on täysin pilvetön.

Toiset 20 minuuttia kuluu. Auton sisälämpötila alkaa lähennellä oikeaa saunaa. Pääni vieressä on hieman alle 60 astetta, jalkatilakin on lämmennyt reiluun neljäänkymmeneen. Paitani imukyky ei aivan yllä talouspaperimainosten veroiseen suoritukseen.

Päätämme ihmiskokeen auton lämpötilan ylittäessä 61 astetta. Olen nyt kokenut saman kuin koira omistajansa 40-minuuttisen kauppareissun aikana. Ilman turkkia ja hikoilukykyisenä. Voin vain kuvitella karvaturrin tunnelmat.

Pienikin oven tai ikkunan avaaminen auttaa huomattavasti, sillä ilmavirta viilentää ihoa ja autoa saman tien. Se on vähintä, mitä lemmikilleen voi tehdä. Helpotus ulos päästessä on suuri, lämmin ilma kun tuntuu olevan hankalampaa hengittää.

Kuuman auton kanssa ei parane pelleillä. Aiemmin tällä viikolla kaksosvauvat menehtyivät New Yorkissa heidän isänsä jätettyä lapset autoon, joka oli auringossa ja ovet säpissä.

Koiria päätyy lämpöhalvauksen takia eläinlääkärille harva se päivä. Tilanteen voi todeta itsekin lomakautena kauppojen parkkipaikalla, kun useissa autoissa on reissaavien perheiden karvaturreja kärventymässä.

Koira ei hikoile, joten sen ainoa keino viilentyä on kuonon limakalvojen kautta. Tämä on etenkin lyhytkuonoisilla koirilla erittäin tehoton tapa viilentyä, jolloin ne menettävät toimintakykynsä nopeasti. Jos koira on pakko jättää autoon, ainakin viileää vettä tulisi olla tarjolla.