Koirien talvivaatteista on tullut arkipäivää ja bisnestä – Jyväskyläläisen Kaisa Laakkosen, 19, koirat pukeutuvat Rukkaan

Nykyään on aivan tavallista nähdä koirien tallustelevan lenkeillä vaatteet päällään. Näin ei ollut vielä kymmenen vuotta sitten, kun koirien vaatteita valmistavan Pomppa Oy:n perustaja Meri Alku aloitti uransa alalla. Hän kertoo koirien vaatteiden käytön muuttuneen vuosien kuluessa viihteen sijaan käytännölliseksi.

– Ensin alalla kasvoi juuri tämä pelleilypuoli. Se, että nykyään koirat puetaan tavalla, josta on lemmikille itselleen oikeasti hyötyä, on sitä todellista koirarakkautta, Alku kertoo.

Vaatteiden tarve on lisääntynyt sen johdosta, millaisia rotuja suomalaiset itselleen hankkivat. Alun mukaan Suomessa omistettiin ennen rotuja kuten suomenpystykorva, jotka kestivät Suomen kylmää säätä. Nykyään Suomeen tuodaan kaikkialta maailmasta rotuja, jotka eivät talvisin pärjää ilman suojaa.

– Mitä pienempi koira on, sitä huonompi on myös sen lämmönsäätelykyky, Alku toteaa.

Myös lemmikkieläintarvikeketju Mustin ja Mirrin tuotepäällikkö Tea Kainu kertoo koirien vaatteiden myynnin kasvaneen tasaisesti jo vuosia. Hänenkin mukaansa normalisoitumisen taustalla on ihmisten halu taata lemmikkiensä hyvinvointi.

– Suhtautuminen koirien vaatteisiin on muuttunut normaaliksi, sillä ihmisten tietoisuus eri rotujen tarpeista on kasvanut, Kainu täsmentää.

Kainun mukaan Mustin ja Mirrin valikoimasta ei löydy juuri ollenkaan hassutteluasuja, sillä niille ei ole Suomessa kysyntää. Suomalaiset ostavat vaatteita koirien tarpeiden mukaan.

– Myymämme vaatteet ovat funktionaalisia, sateella sadetakki ja talvella lämmintä. Ainoa poikkeus on koirien tonttulakki ja jouluneule, Kainu kertoo.

Jyväskylässä asuvalla Kaisa Laakkosella, 19, on kaksi lemmikkikoiraa, jotka hän pukee talvivaatteisiin. Syyt pohjautuvat koirien hyvinvointiin. Niille tulisi talvisin ulkona liian kylmä ilman vaatteita.

Laakkosen koirat ovat pienikokoisia. Toinen on rodultaan mäyräkoira ja toinen on sekarotuinen. Molemmat koirat ovat rakenteeltaan matalarunkoisia sekä lyhytjalkaisia.

– Vaatteiden käyttö pienillä koirilla on yleistä. Mitä lähempänä koiran vatsa on maata, sitä enemmän se tarvitsee suojaa. Maha on se paikka, mistä koira paleltuu ensimmäisenä, Laakkonen kertoo.

Laakkonen pukee koiransa pidemmille lenkeille jo nollakelillä. Lyhyemmille lenkeille hän arvioi, että pakkasraja koirien pukemiselle olisi noin –5°. Jos ulkona käydään vain nopeasti, ei puvuille ole aina tarvetta ollenkaan.

– Siitä huomaa, että koiralla on lenkillä kylmä, jos se alkaa nostelemaan tassujaan pysähtyessäänkin, Laakkonen avaa.

Eläinlääkäripalveluita tarjoavan Evidensian Vaajakosken toimipisteen eläinlääkäri Emmi Klementti vahvistaa, että tiettyjen koirien vaatettaminen on tarpeellista kylmillä tai sateisilla keleillä. Joissain tilanteissa lääkäri voi vastaanoton yhteydessä jopa suositella sitä.

– Pukeminen on tarpeen kylmillä ilmoilla erityisesti ohutkarvaisille ja karvattomille koirille, tai jos koirasta huomaa sen palelevan. Osa turkkilaaduista kastuu märällä ilmalla, jolloin suojaaminen on tarpeen. Myös kovassa harjoittelussa olevat koirat tarvitsevat lämmikettä harjoittelun jälkeen lihasvammojen ehkäisemiseksi, Klementti selventää.

Klementti kertoo koirien välillä olevan yksilöllisiä eroja siinä, millaisia vaatteita ne haluavat pitää yllään. Osa koirista sietää vaatteita paremmin kuin toiset.

– Parhaat vaatteet ovat sellaisia, jotka eivät häiritse koiran liikkumista ja joiden materiaali ei aiheuta koirille hiertymiä.

Karvaturreille tarjolla Adidasta ja Rukkaa

Koirien asut valmistetaan ihmisten tapaan jonkun merkin alla. Koirille on tarjolla esimerkiksi Adidaksen huppareita ja Rukan asuja, myös itsenäisiä koirien vaatemerkkejä on syntynyt.

Onko nelijalkaisten maailmassa kuitenkaan olemassa samanlaista brändi-ilmiötä kuin meillä kaksijalkaisilla?

Koirien vaatteisiin keskittyvän Pomppa Oy:n perustaja Meri Alku ei usko tähän.

– Kaikkiin koiria koskeviin valintoihin liittyy Suomessa tiettyä yhteisöllisyyttä. Koirien vaatemerkkien on pystyttävä perustelemaan hyötynsä ja käyttöarvonsa koirille eri tavalla. Ihmisillä arvo on vain merkin suosiossa, Alku avaa näkemystään.

Alku korostaakin toivovansa, etteivät ihmiset ajattelisi Pompan olevan vain ohimenevä muoti-ilmiö.

Lemmikkieläintarvikeketju Musti ja Mirri myy sekä eri valmistajien vaatteita että suunnittelee niitä itse. Yrityksen tuotepäällikkö Tea Kainu sanoo, että koiravaatteiden keskuudessa brändien vähäinen merkitys vaatteita ostaessa johtuu yksinkertaisesti vaihtoehtojen kapeasta tarjonnasta.

– Se saattaa näyttää bränditietoisuudelta, mutta todellisuudessa Euroopassa vakavasti otettavien valmistajien tarjonta vain on minimaalista, Kainu kertoo.